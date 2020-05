Twórca horroru "Coś za mną chodzi" wyreżyseruje film o superbohaterze

O Davidzie Robercie Mitchellu zaczęło być głośno w 2014 roku za sprawą wyreżyserowanego przez niego filmu "Coś za mną chodzi". Dobre recenzje zebrał również jego kolejny film - "Tajemnice Silver Lake" z 2018 roku. Teraz Mitchell dołączy do grona twórców, którzy na warsztat wzięli komiksowe opowieści o superbohaterach. Artysta wyreżyseruje film "Heroes & Villains", do którego napisze też scenariusz.

David Robert Mitchell to jeden z największych reżyserskich talentów w Hollywood /Dominique Charriau/WireImage /Getty Images

Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", Mitchell nakręci "Heroes & Villains" dla studia MGM. Ten film ma być produkcją, która będzie się bawić regułami rządzącymi filmami o superbohaterach i naginać zasady panujące w komiksowym świecie. Szczegóły jego fabuły trzymane są w tajemnicy, ale biorąc pod uwagę niesztampowo rozprawiające się z mitami Hollywood "Tajemnice Silver Lake", można spodziewać się filmu innego niż wszystkie dotychczasowe próby przedstawiania herosów na dużym ekranie.



Nie będzie to pierwsza produkcja igrająca z regułami ustalonymi w komiksach o superbohaterach. Nad podobnym filmem pracuje też Netflix. Przygotowywany przez niego "Ball & Chain" opowie o małżeństwie, które może korzystać ze swoich supermocy tylko wtedy, gdy oboje są razem. Niedawno z komiksowymi schematami bawił się też serial Amazon Prime "The Boys".

Film "Heroes & Villains" nie ma jeszcze ustalonej obsady, wkrótce ma rozpocząć się jej kompletowanie.

Nowe dzieło Mitchella to kolejny projekt studia MGM, który został ogłoszony w ostatnich tygodniach. Studio pracuje też m.in. nad ekranizacją nowej powieści Andy'ego Weira zatytułowanej "Project Hail Mary" oraz filmem Ridleya Scotta "Gucci", w którym w jednej z ról głównych wystąpi Lady Gaga. Na premierę czekają też opóźnione z powodu pandemii COVID-19 "Candyman" oraz 25. film z serii o przygodach agenta Jamesa Bonda "Nie czas umierać".