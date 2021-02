Twórca filmu "Everest" nakręci pandemiczne love-story

Kolejnym twórcą, który postanowił opowiedzieć o pandemii, jest pochodzący z Islandii Baltasar Kormakur. Twórca takich filmów jak "Everest", "101 Reykjavik" czy "41 dni nadziei" wyreżyseruje adaptację powieści Olafa Olafssona zatytułowanej "Touching". Nad scenariuszem pracuje już autor książki, a start zdjęć zaplanowano na początek przyszłego roku.

Olafsson to autor bestsellerowych powieści, którego książki zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków. Akcja "Touching" - to również roboczy tytuł filmu Kormakura - rozgrywa się podczas pandemii COVID-19. To emocjonujące love-story, którego historia blisko związana jest z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Jego akcja rozgrywa się we współczesnych Reykjaviku i Tokio, a także w Londynie w latach 60. ubiegłego wieku. "Touching" to najchętniej czytana książka w Islandii w 2020 roku.



Film wyprodukuje należące do Kormakura studio filmowe RVK Studios, jedno z największych w Europie. Kormakur rozpoczynał swoją karierę filmową jako aktor. Sukces reżyserski przyniósł mu film "101 Reykjavik", który był dla niego przepustką do kariery w Hollywood. Wśród jego najnowszych projektów jest zrealizowany dla Netfliksa film "Katla", którego akcja rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości w dystopijnym Reykjaviku. Motorem napędowym fabuły będzie wybuch tytułowego wulkanu. Film został zrealizowany w trakcie pandemii.



"Od dawna podziwiałem filmy Kormakura. Jego wrażliwość idealnie pasuje do mojej książki, zarówno jeśli chodzi o rozwój fabuły, jak i bohaterów. Posiada nie tylko doświadczenie międzynarodowe, ale też rozumie swój kraj ojczysty i swoich rodaków. Trudno wyobrazić sobie lepszego reżysera, który przeniósłby na ekran moją powieść" - powiedział Olaf Olafsson cytowany przez portal "Variety".



"Książka była tak wciągająca, że czytałem ją przez całą noc. Od razu poczułem inspirację do jej zekranizowania" - nie pozostaje dłużny autorowi powieści Baltasar Kormakur.