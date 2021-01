Twórca "Dzikich historii" po siedmiu latach przerwy powraca z nowym filmem

Siedem lat minęło od premiery wyreżyserowanego przez Damiana Szifrona filmu "Dzikie historie". Nominowana do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego argentyńska produkcja sprawiła, że twórca z miejsca został okrzyknięty jednym z najciekawszych reżyserów. Ci, którzy czekają na jego kolejny, wkrótce zostaną wynagrodzeni za cierpliwość. Szifron zaczyna niebawem zdjęcia do thrillera "Misanthrope", w którym w rolach głównych wystąpią Shailene Woodley, Ben Mendelsohn i Jovan Adepo.

Fani Damiana Szifrona wkrótce zostaną wynagrodzeni za cierpliwość /Tommaso Boddi /Getty Images

Jak podaje serwis "Deadline", znany z serialu "Watchmen" Jovan Adepo dołączył właśnie do obsady filmu "Misanthrope", w którym wystąpi u boku zapowiedzianych wcześniej Woodley i Mendelsohna. Wcieli się w postać MacKenziego, młodego adepta FBI, zaangażowanego w śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Do wytropienia go FBI zatrudnia też utalentowaną, ale zmagającą się z problemami policjantkę, która ma pomóc w przygotowaniu profilu psychologicznego mordercy.



Zdjęcia do filmu "Misanthrope" mają rozpocząć się jeszcze styczniu tego roku w Montrealu. Szifron, który reżyseruje film, jest również współautorem scenariusza - napisał go razem z Jonathanem Wakehamem. To drugi projekt, w który aktualnie zaangażowany jest Wakeham. Wspólnie z Brigit Grant napisał też scenariusz nowego filmu Jonasa Akerlunda, który będzie poświęcony legendarnemu menadżerowi Beatlesów, Brianowi Epsteinowi. Film nosił będzie tytuł "Midas Man".

Reklama

Urodzony w Anglii Jovan Adepo w zeszłym roku został nominowany do nagrody Emmy za swoją rolę w serialu HBO "Watchmen". Aktualnie można oglądać go w serialu platformy CBS All Access "Bastion" na podstawie powieści Stephena Kinga. Wcześniej wystąpił w takich produkcjach jak m.in. "Płoty", "Operacja Overlord" czy seriale "Jak nas widzą" i "Jack Ryan".