Twórca "Drive" kręci nowy film. Co o nim wiemy?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Po ośmiu latach przerwy Nicolas Winding Refn zrealizuje kolejny film. Zdjęcia do "The Avenging Silence" rozpoczną się już we wrześniu tego roku. Co wiemy o nadchodzącej produkcji?

Zdjęcie Nicolas Winding Refn / Stefania D'Alessandro / Contributor / Getty Images