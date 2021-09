To, czy filmy Marvela mają jakość artystyczną, pozostaje tematem licznych dyskusji, nie ma jednak bezpośredniego przełożenia na to, jak radzą sobie w kinach. Dwa lata temu Martin Scorsese porównał je pogardliwie do parków rozrywki, ale nie zmieniło to faktu, że filmy Marvela wciąż zarabiają w kinach setki milionów dolarów. Villeneuve jest w tej kwestii bardziej powściągliwy.



"Być może problemem jest to, że pokazuje się nam za dużo komiksowych filmów, które zostały stworzone na zasadzie kopiuj-wklej z innych. I dlatego tego typu filmy zamieniły nas trochę w żywe trupy. Ale i dzisiaj mamy sporo wielkich i kosztownych filmów, które mają wartość. Dlatego nie wysnuwałbym na tej podstawie jakichś pesymistycznych wniosków dla kina"– mówi Villeneuve w rozmowie z portalem "El Mundo".

"Wystarczy pomyśleć o złotej erze Hollywood, aby zobaczyć, że filmy komercyjne stanowią dla widzów inną propozycję artystyczną. A co za tym idzie, polityczną. Nigdy nie czułem, aby posiadanie dużego budżetu na zrobienie tego, co by się chciało, było jakąkolwiek przeszkodą. Przeciwnie. Kto powiedział, że filmy z dużym budżetem nie mogą być ważne artystycznie? Myślę o filmach reżyserowanych przez Christophera Nolana czy Alfonso Cuarona" – mówi dalej reżyser.

"Dina" - czy będzie kontynuacja?

Villeneuve sam nie pokusił się jeszcze na wyreżyserowanie żadnego filmu Marvela, choć liczy na to, że jest u progu rozpoczęcia popularnej franczyzy. Jeśli "Diuna" odniesie sukces, powstanie jej druga część, a po cichu mówi się także o trzeciej.

Na temat produkcji Marvela Villeneuve wypowiedział się również dla francuskiego "Premiere". "W przypadku filmów Marvela chodzi o to, że są wykonane według tej samej formy. Niektórzy filmowcy potrafią dodać do tego trochę kolorytu, ale nie zmienia to faktu, że filmy te wyszły z tej samej fabryki. To, że są w ten sposób sformatowane, nie odbiera jednak tym filmom niczego" – stwierdził reżyser.

"Diunę" będzie można zobaczyć w Polsce od 22 października tego roku.