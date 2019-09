Twiggy, twarz roku 1966, skończyła 70 lat

Chłopięca fryzura, krótkie włosy, ogromne oczy i domalowane rzęsy - oto znaki rozpoznawcze Twiggy. Pierwsza światowa supermodelka Twiggy 19 września kończy 70 lat.

Twiggy w Londynie w 1966 roku, fot. Stan Meagher/Daily Express/Hulton Archive /Getty Images

Twiggy (właściwie Lesley Lawson), urodziła się 19 września 1949 r. w Brent w Londynie, jako Lesley Hornby. Swą karierę modelki zaczęła jako nastolatka, w wieku 16 lat. A wszystko rozpoczęło się od zwykłej wizyty u fryzjera.

Reklama

"Była jedna taka osoba, fryzjer Leonard, który coś we mnie dostrzegł. Obciął mi włosy i powiesił moje zdjęcie w swoim salonie w Mayfair. Jedna z dziennikarek modowych je zobaczyła i spytała: 'Kim jest ta dziewczyna? Chcę ją spotkać'. Zrobili mi zdjęcia i napisali o mnie artykuł. Mój tata codziennie chodził rano po gazety, ale nic się nie pojawiało. Trzy tygodnie później okazało się, że poświęcono mi aż dwustronicową rozkładówkę! Tytuł brzmiał: 'Twiggy, twarz roku 66' i ten dzień zmienił całe moje życie" - opowiadała w "V Magazine" Twiggy.

Twiggy zachwyciła wszystkich. Ówczesnym kanonem kobiecego piękna stały się duże oczy, regularne rysy i drobna sylwetka. Pierwszy sukces aktorski odniosła w filmie Kena Russela "Chłopak" ("The Boy Friend"). Otrzymała za tę rolę dwa Złote Globy.

Modelka tak wspominała swoje początki: "Kolejną osobą, która zmieniła moje życie, był Ken Russel, niesamowity mężczyzna, który wybrał mnie do ekipy 'The Boy Friend'. Wcześniej nigdy nie tańczyłam ani nie grałam, ale kiedy film wszedł na ekrany kin, dostałam za rolę dwa Złote Globy. To było szalone! Nagle dostałam kontrakt płytowy, propozycję zagrania w serialu, kolejny scenariusz filmowy do przeczytania" - wspominała modelka w wywiadzie.

Karierę kontynuowała w Anglii i Ameryce. Grała m.in. w takich produkcjach jak "The Blues Brothers", "Club Paradise" i "The Little Match Girl". Jej twarz budziła tak pozytywne emocje, że właśnie jej jako pierwszej, zaproponowano użyczenie wizerunku do stworzenia lalki Barbie. Jak się wkrótce okazało, najpopularniejszej na świecie.

Dziś Twiggy nadal jest związana z modą. Projektuje stroje, biżuterię, perfumy. Projektowaniem (dla Stelli McCartney), zajmuje się również jej córka, Carol.

"Nie mam z lat 60. aż tak dużo pamiątek, jak powinnam. Moja córka ciągle na mnie krzyczy z tego powodu, ale kiedy masz 16 lat, nie myślisz w ten sposób. Nie można żyć przeszłością" - dodaje Twiggy.

W 1997 ukazała się jej autobiografia, zatytułowana "Twiggy in Black and White".