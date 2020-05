"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej: Premiera telewizyjna

Film "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie, będzie można obejrzeć w telewizji. Premiera produkcji odbędzie się 4 maja w TVN7.

Małgorzata Szumowska za film "Twarz" otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie /LUKASZ OSTALSKI/REPORTER /East News

Film Małgorzaty Szumowskiej miał premierę kinową w 2018 roku i w telewizji pojawi się po raz pierwszy.

"Twarz" została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale 2018. Film nawiązuje w luźny sposób do prawdziwej historii sprzed kilku lat - to "współczesna baśń" o człowieku, który traci twarz w wypadku i po jej rekonstrukcji wraca do swojej społeczności.





Film jest historią Jacka (Mateusz Kościukiewicz), który powraca do swojego rodzinnego miasteczka, po przymusowej operacji rekonstrukcji twarzy. Po nowatorskiej operacji zyskuje sławę w całym kraj, a media opiewają go jako męczennika. Jednak gdy wraca do rodzinnej miejscowości, ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym. Sam Jacek nie rozpoznaje siebie w lustrze.



"Operacja przeszczepu twarzy była dla nas jedynie luźną inspiracją. Potraktowaliśmy ją jako metaforę strachu przed czymś nieznanym, przed obcością. Oczywiście jest w tym wszystkim pewien rodzaj nietolerancji i wewnętrznych uprzedzeń, które są wykreowane poprzez nasze przyzwyczajenia. Na pewno o tym też jest ten film. To metafora nie tylko Polski, ale ogólnej kondycji ludzkiej" - mówiła po premierze Małgorzata Szumowska.



W filmie Małgorzaty Szumowskiej główne role zagrali: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Anna Tomaszewska, Robert Talarczyk, Dariusz Chojnacki i Małgorzata Gorol.

"Twarz" będzie można zobaczyć premierowo w poniedziałek, 4 maja, w TVN7.