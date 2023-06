7 czerwca odsłonięta zostanie 2758. gwiazda w legendarnej Hollywoodzkiej Alei Sławy. Wyróżnieniem tym Izba Handlu Hollywood uhonoruje pośmiertnie słynnego rapera Tupaca Shakura , który został zamordowany niemal trzy dekady temu. Podczas ceremonii przemówienia wygłoszą m.in. siostra legendy hip-hopu Sekyiwa "Set" Shakur, reżyser poświęconego artyście dokumentu Allen Hughes oraz słynny pisarz, aktywista i pedagog Jamal Joseph. Uroczystość poprowadzi amerykański aktor i radiowiec Kurt Alexander, znany jako Big Boy. Gwiazda w Hollywoodzkiej Alei Sławy będzie kolejnym pośmiertnym wyróżnieniem przyznanym raperowi. W 2002 roku Tupac został wprowadzony do Hip-Hop Hall Of Fame, a 15 lat później do Rock And Roll Hall Of Fame.

Reklama

Tupac Shakur: Kariera i tragiczna smierć

Tupac Shakur sprzedał na całym świecie ponad 75 mln płyt. Telewizja Black Entertainment Television okrzyknęła go najbardziej wpływowym raperem w historii, a magazyn "Rolling Stone" umieścił go na 86. miejscu wśród 100 największych artystów wszech czasów. Tupac uważany był za człowieka pełnego skrajności - choć wiele jego utworów poruszało ważne tematy społeczne i polityczne, w innych gloryfikował przemoc, seks i narkotyki. Swoich sił próbował także jako aktor. Wystąpił w takich produkcjach, jak "Klincz", "Szacunek", "Nad obręczą" czy "Bullet". Był też miłośnikiem literatury, a sam pisał wiersze. W 1999 roku ukazał się tomik jego poezji zatytułowany "Róża, która wyrosła na betonie".

Raper wielokrotnie wikłał się w konflikty z prawem. W 1993 roku wdał się w kłótnię z pijanymi policjantami w cywilu, która finalnie doprowadziła do strzelaniny. Shakur postrzelił jednego z funkcjonariuszy w pośladek, a drugiego w nogę. Biorąc pod uwagę to, że strzelaninę zainicjowali policjanci, którzy w dodatku byli pod wpływem alkoholu, muzyk został zwolniony przez sąd z odpowiedzialności za ów incydent. W tym samym roku raper wraz z dwoma innymi mężczyznami został oskarżony o próbę gwałtu i na kilka miesięcy trafił do więzienia za "brutalną przemoc wobec bezbronnej kobiety".

Artysta zmarł 13 września 1996 roku w wyniku rozległych obrażeń doznanych w czasie strzelaniny, jaka wywiązała się na skrzyżowaniu Flamingo Road i Koval Lane w Las Vegas. O kulisach jego śmierci opowiada opublikowany w 2002 roku na łamach "Los Angeles Times" reportaż autorstwa Chucka Phillipsa, będący wynikiem rocznego dochodzenia. Strzelaninę zainicjować miał gang zwany South Side Compton Crips, który pragnął zemścić się na Shakurze za pobicie jednego z jego członków. Śmiertelne strzały oddał Orlando Anderson, którego policja przesłuchała tylko raz. Podejrzany zginął dwa lata później podczas niezwiązanej ze sprawą strzelaniny gangów. Jedna z najpopularniejszych teorii spiskowych głosi, iż za zleceniem zabójstwa Tupaca stał największy jego rywal, Notorious B.I.G.