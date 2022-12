"Trzej muszkieterowie": Kultowi bohaterowie ponownie na ekranie!

Historia czterech walecznych przyjaciół zostanie ponownie pokazana na dużym ekranie w dwuczęściowym filmie, którego pierwsza część - poświęcona D’Artagnanowi - trafi do kin na Wielkanoc przyszłego roku. Część druga, której bohaterką będzie Milady grana przez Evę Green, pojawi się w kinach na przyszłoroczne Boże Narodzenie.

W poniedziałek 5 grudnia studia Pathe i Chapter 2 zaprezentowały oficjalny plakat i międzynarodowy zwiastun pierwszej odsłony dwuczęściowej serii "Trzej muszkieterowie" poświęconej postaci D’Artagnana.

W jego rolę wcielił się Francois Civil. W pozostałych rolach w filmie wyreżyserowanym przez Martina Bourboulona występują Vincent Cassel (Atos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmai (Portos), Vicky Krieps (Anne Austryjaczka), Lyna Khoudri (Konstancja), Louis Garrel (król Ludwik XIII), Jacob Fortune-Lloyd (książę Buckingham) oraz Eric Ruf (kardynał Richelieu).

"Trzej muszkieterowie": Czy film zobaczymy w Polsce?

Scenariusz filmu autorstwa Matthieu Delaporte’a i Alexandre’a De La Patelliere’a powstał na podstawie wydanej w 1844 roku powieści Aleksandra Dumasa. Prawa do dystrybucji filmu zostały już sprzedane w wielu krajach, w tym do Polski, gdzie dystrybutorem filmu będzie firma Monolith Films.

Budżet tej produkcji szacowany jest na 70 milionów dolarów, a zdjęcia trwały przez osiem miesięcy. Jak informuje portal "Variety", o ogromie produkcji świadczy m.in. fakt, że wzięło w niej udział 9 tysięcy statystów i 650 koni.

"Trzej muszkieterowie": Fabuła

Jak czytamy w oficjalnym opisie powieści "Trzej muszkieterowie", jej akcja osadzona jest w pierwszej połowie XVII wieku we Francji i Anglii. Francją rządzi młodociany Ludwik XIII, ale faktycznym władcą jest żądny zaszczytów kardynał Richelieu.

Osiemnastoletni Gaskończyk D'Artagnan opuszcza rodzinny dom, by wstąpić do elitarnej formacji muszkieterów królewskich. Porywczy młodzian przybywa do Paryża i wkrótce popada w kłopoty, ale zyskuje też przyjaciół ? Atosa, Portosa i Aramisa.

Dużą jakość historycznego widowiska zapowiadają nazwiska członków ekipy filmowej. Znaleźli się w niej m.in. operator Nicholas Bolduc ("Na wodach północy") i kompozytor Guillaume Roussel ("Piraci z Karaibów").