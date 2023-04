"Trzej muszkieterowie: D’Artagnan": Pierwsze recenzje są entuzjastyczne

"Trzej muszkieterowie: D’Artagnan" - pierwsze opinie wprost z Francji

Gwiazdorska obsada, budżet w wysokości aż 35 mln euro (ok. 164 mln złotych) i rozmach na wielką skalę - to niepodważalne atuty ekranizacji jednej z najsłynniejszych powieści przygodowych w historii literatury, "Trzech muszkieterów" Aleksandra Dumasa. Tuż po francuskiej premierze filmu "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" , która odbyła się w Hôtel des Invalides - miejscu, w którym częściowo kręcono film, pojawiło się sporo entuzjastycznych recenzji.



"'Trzej muszkieterowie: D'Artagnan' to ognisty powrót do klasyki kina z pięciogwiazdkową obsadą" - pisze "Franceinfo".

"To najambitniejszy projekt filmowy ogłoszony we Francji, jeśli nie w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), od początku pandemii" - donosi "Variety".

"Wspaniałe widowisko w naturalnej scenerii, chcemy więcej" - można przeczytać w "Le Parisien".



"Rozrywka na wysokim poziomie, zapierająca dech w piersiach i ekstrawagancka" - donosi magazyn "Elle".

"Ta komedia przygodowa jest jednocześnie epicka, imponująca i krwawa, zapierająca dech w piersiach realizmem" - pisze "Closer".

"Wizualnie i narracyjnie rezultat jest oszałamiający, coś w rodzaju westernu w sercu XVII wieku!" - recenzuje RTL.

Zdjęcie Eva Green i Eric Ruf w filmie "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" / materiały prasowe

"Trzej muszkieterowie: D’Artagnan" - fabuła, obsada, zwiastun

"Trzej muszkieterowie: D’ Artagnan" opowiada historię, której bohaterem jest młody, waleczny Gaskończyk d’Artagnan. W drodze do Paryża staje on w obronie młodej kobiety. Pokonany przez zamaskowanych napastników, cudem uchodzi z życiem. Po przybyciu do stolicy postanawia odnaleźć sprawców i wymierzyć im sprawiedliwość. Nie podejrzewa, że w ten sposób trafi w sam środek międzynarodowej intrygi zagrażającej bezpieczeństwu Francji.



Wraz z nowymi przyjaciółmi, muszkieterami Atosem, Portosem i Aramisem próbuje udaremnić niebezpieczne machinacje kardynała Richelieu. Jednak to miłość do pięknej Konstancji Bonasiuex sprowadzi na niego prawdziwe niebezpieczeństwo. Konstancja jest powiernicą królowej Francji, która zostaje uwikłana w niebezpieczną grę, mającą na celu wciągnięcie kraju w wyniszczającą wojnę. D’Artagnan musi stanąć do walki o bezpieczeństwo i honor swojej ukochanej oraz jej pani. W ten sposób staje się śmiertelnym wrogiem Milady de Winter, która nie cofnie się przed niczym, by zrealizować swój podstępny plan.

W filmie w reżyserii Martina Bourboulona występują: François Civil ("Sponsoring", "Jako w piekle, tak i na Ziemi", "Miłość po francusku", "Północny bastion", "Moja nieznajoma", "Gdzie jest mój agent?" - serial), Eva Green ("Casino Royale", "Królestwo niebieskie", "Prawdziwa historia", "Ostatnia miłość na Ziemi", "Sin City 2"), Vincent Cassel ("Jason Bourne", "Wróg publiczny numer jeden", "Ocean’s 13, "Nieodwracalne", "Nienawiść"), Pio Marmaï ("Podziały", "Miłością i wodą", "Mój problem to ty"), Vicky Krieps ( "W gorsecie", "Nić widmo", "Hanna", "Old", "Dziewczyna w sieci pająka") i Romain Duris ("Smak życia", "Nowa dziewczyna", "Gadjo dilo", "Czarna rzeka", "Wszystkie pieniądze świata", "Eiffel").

Dystrybutorem filmu w Polsce jest Monolith Films. Tytuł trafi do kin 12 maja.