Trzecia część "Obecności" będzie zupełnie inna

"Obecność" to jedna z najpopularniejszych w ostatnich latach serii horrorów. We wrześniu tego roku do kin ma trafić trzecia jej część zatytułowana "Obecność 3: Na rozkaz diabła". David Leslie Johnson-McGoldrick, scenarzysta tego filmu zapewnia, że trzecia odsłona będzie się znacząco różnić od dwóch pierwszych części cyklu. A cała seria nie będzie się już skupiać na nawiedzonych domach.

W trzeciej części "Obecności" znów zobaczymy Patricka Wilsona i Verę Farmigę /materiały prasowe

Głównymi bohaterami opartej na faktach serii "Obecność" jest małżeństwo Warrenów: Edward i Lorraine. To słynni i kontrowersyjni badacze zjawisk paranormalnych, którzy w swojej karierze zbadali ponad dziesięć tysięcy takich przypadków. W dwóch pierwszych częściach filmu Warrenowie (grani przez Patricka Wilsona i Verę Farmigę) zajmowali się tajemniczymi sprawami nawiedzonych domów. Teraz to się zmieni. "'Obecność 3' jest zupełnie innym filmem niż poprzednie dwie części. Nasza seria podąży w nowym kierunku poza formułę nawiedzonego domu" - poinformował na Twitterze Johnson-McGoldrick.

Słowa scenarzysty potwierdza oficjalny opis fabuły filmu. "Film 'Obecność 3: Na rozkaz diabła' opowiada mrożącą krew w żyłach historię terroru, morderstwa i nienazwanego zła, które zaszokowało nawet doświadczonych śledczych badających paranormalne sprawy, jakimi są Warrenowie. Jedna z najbardziej sensacyjnych spraw, jakimi się zajmowali, rozpoczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Potem oboje podążą w kierunku, w którym nigdy nie byli. Zajmą się sprawą podejrzanego o morderstwo, który po raz pierwszy w kryminalnej historii Ameryki broni się, twierdząc, że został opętany" - czytamy w opisie.

Trzecią część "Obecności" wyreżyseruje Michael Chaves, który jest twórcą jednego ze spin-offów serii "Obecność", filmu "Topielisko. Klątwa La Llorony". Reżyser dwóch pierwszych części cyklu "Obecność" James Wan tym razem będzie pełnił jedynie rolę producenta.



To jedna z kilku produkcji, z jakimi jest aktualnie związany. Premiera najnowszego horroru wyreżyserowanego przez Wana, filmu "Malignant", została przesunięta z powodu pandemii koronawirusa. W najbliższych planach Wana są również nowa wersja "Mortal Kombat", sequel kasowego widowiska "Aquaman" oraz horror "The Trench" zapowiadany jako spin-off "Aquamana".