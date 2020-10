Trwają prace nad serialową wersją „Flashdance”

Kultowy film z lat 80. „Flashdance”, opowiadający o pracownicy huty, która marzy, by dostać się do renomowanej szkoły baletowej, zyska drugie życie. Wytwórnia Paramount rozpoczęła wstępne prace nad realizacją serialu w oparciu o tę historię.

Jennifer Beals w filmie "Flashdance" /Paramount /Courtesy Everett Collection /East News

Filmowa opowieść o 18-latce z Pittsburgha, Alex, która za dnia pracuje jako spawaczka w hucie, a wieczorami jako tancerka w barze, bo chce zostać primabaleriną, to wielki przebój roku 1983. Nagrodzona Oscarem piosenka z "Flashdance" - "What a Feeling", w wykonaniu Irene Cara, którą wciąż regularnie grają rozgłośnie radiowe, wzmacnia legendę tego filmu.



W nowej wersji "Flashdance", planowanej w formie serialu, główną bohaterką będzie młoda czarnoskóra kobieta. Nad scenariuszem tej historii pracuje Tracy McMillan ("Mad Man"). Reżyserii podejmie się Angela Robinson ("Profesor Marston i Wonder Woman", "Czysta krew"). Za projekt odpowiada wytwórnia Paramount, w której powstał również pierwowzór. Serial trafi na platformę Paramount+, który wkrótce zastąpi serwis CBS All Access. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.



Wspomniane studio pracuje również nad spin-offem innego filmu z porywającą muzyką - "Grease".