Trwają prace nad prequelem kultowego musicalu

1 13

Słynący z kultowych ról aktor, tancerz, piosenkarz i... licencjonowany pilot. "Wiesz, wiele osób przyszło na przesłuchanie, ale żadnej z nich granie nie sprawia tyle radości, co tobie. To zaraźliwe - dlatego cię zatrudniamy" - usłyszał na samym początku kariery. I trzeba przyznać, że radość tę widać we wszystkich jego rolach, zarówno obsypanych nagrodami, jak i mniej docenianych przez krytykę.