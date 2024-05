Trwa 17. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Co jeszcze w programie?

W środę, 22 maja, uroczysty koncert "Traces of Memory" w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie otworzył 17. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyli prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.



"Festiwal Muzyki Filmowej już na trwałe wpisał się w życie kulturalne Krakowa. Tegoroczna edycja ma jednak wyjątkowy wymiar. [...] To edycja jubileuszy, ale niestety także wspomnień o wielkich artystach, których nie ma już wśród nas. Dwa dni temu odszedł kompozytor i zdobywca Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Człowiek nierozerwalnie związany z Krakowem, filmem i muzyką. Dobry duch Festiwalu Muzyki Filmowej, który w tym roku poświęcamy także jego pamięci" - mówił prezydent Aleksander Miszalski.



"Koncert inaugurujący Krakowski Festiwal Muzyki Filmowej, który miałem zaszczyt otworzyć razem z prezydentem Krakowa, miał szczególnie uroczysty charakter, ze względu na obchody 30-lecia polskiej premiery 'Listy Schindlera' Stevena Spielberga. Oscarowa ścieżka dźwiękowa z filmu amerykańskiego kompozytora Johna Williamsa w Krakowie brzmiała wyjątkowo. Symfonia Elliota Goldenthala, utwory wybitnych polskich kompozytorów - Krzysztofa Pendereckiego oraz Antoniego Komasy-Łazarkiewicza - w połączeniu z muzyką klezmerska zespołu Kroke były doskonałym dopełnieniem programu" - napisał na portalu X ambasador Mark Brzezinski.

Zdjęcie Festiwal Muzyki Filmowej 2024: Agata Szymczewska w Filharmonii Krakowskiej, fot. Robert Słuszniak / materiały prasowe

W czwartek, 23 maja, w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się koncert "International Gala: Individuals". To była wyjątkowa okazja, by lepiej poznać twórczość oryginalnych kompozytorów średniego pokolenia. Daniel Pemberton, Martin Phipps, Rob Simonsen i Anthony Willis to postaci cieszące się już ogromnym uznaniem w branży i nominowane do prestiżowych nagród. Ich muzyka w doskonałym wykonaniu Sinfonietty Cracovii zachwyciła się publiczność. Usłyszeliśmy utwory z takich filmów, jak m.in. "Wieloryb", "Saltburn" i "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Napoleon", "Proces siódemki z Chicago" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum" oraz serialu "The Crown". Tego wieczora nagrodę Ambasadora FMF otrzymał Dirk Brossé, uznany na arenie międzynarodowej belgijski dyrygent i wielokrotnie nagradzany kompozytor.

W nadchodzących dniach FMF zaprezentuje m.in. kompozycje polskich twórców, między innymi Alka Dębicza, Pawła Lucewicza, Arkadiusza Reikowskiego, Jerzego Rogiewicza i Łukasz "L.U.C." Rostkowskiego. Nie zabraknie też kultowej muzyki Johna Williamsa i Hansa Zimmera.

W piątek, 24 maja, otwarto dla publiczności Miasteczko Festiwalowe przy Galerii Kazimierz. Tam, na świeżym powietrzu, można wziąć udział w warsztatach i spotkaniach oraz wysłuchać recitali, odbędzie się również silent disco.

Zdjęcie Festiwal Muzyki Filmowej 2024: "Król Lew" będzie pokazany 26 maja, fot. Wojciech Wandzel / materiały prasowe

Festiwal Muzyki Filmowej to także Forum Audiowizualne - cykl spotkań w Pałacu Potockich. "Program branżowy obejmuje między innymi warsztaty z młodymi kompozytorami i reżyserami w Lusławicach i sesję nagraniową. Tym, na co szczególnie czeka szerokie grono miłośników muzyki filmowej, są z pewnością spotkania z najbardziej cenionymi twórcami" - mówi dyrektorka KBF Carolina Pietyra.

W sobotę, 25 maja, z publicznością Forum Audiowizualnego spotkają się kompozytorki i kompozytorzy nominowani do nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku: Bartosz Chajdecki, Jan Komar, Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Zygmunt Konieczny, Paweł Lucewicz, Jerzy Rogiewicz, Łukasz "L.U.C" Rostkowski, Wojtek Urbański, Łukasz Targosz, Natalia Zamilska, Hubert Zemler i Karolina Rec-Jarmulska. Zwycięzców konkursu poznamy podczas wydarzenia "Polish Gala: Modern Roots".

17. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie zakończy się w niedzielę, 26 maja. Na finał widzowie obejrzą film "Król Lew" z muzyką wykonywaną na żywo!