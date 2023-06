Psychiatrzy ukuli nawet jednostkę chorobową "Truman syndrome" na określenie stanu pacjentów, którzy wierzyli, że żyją w reality show. Po usłyszeniu o schorzeniu, scenarzysta filmu Andrew Niccol, powiedział: "Wiesz, że coś osiągnąłeś, gdy nazywają po tobie chorobę".

Seans "Truman Show" sprawił, że twórca filmu "Niepamięć", Christos Nikou, zechciał zostać reżyserem.

"Bardzo podoba mi się ta historia, wykreowany przez twórców świat i niezwykły scenariusz. 'Truman Show' to alegoria i przepowiednia dotycząca naszego życia i społeczeństwa. Kocham to, że twórcom tej produkcji udało się zachować idealny balans między komedią a dramatem. Ten styl bardzo do mnie przemawia" - Nikou mówił w rozmowie Michałem Hermesem.