"Trójkąt bermudzki": Pazurowie na bezludnej wyspie

21 września w Teatrze Telewizji pokazana zostanie premiera "Trójkąta bermudzkiego" Marka Kochana w reżyserii Bodo Koksa. "Ta sztuka jest o tym, jak trudno się porozumieć, nawet gdy jest się w tak pięknym miejscu, jak tropikalna wyspa" - powiedział PAP autor.

Cezary Pazura, Anna Karczmarczyk i Radosław Pazura w spektaklu "Trójkąt bermudzki" /Stanisław Loba /TVP

"'Trójkąt bermudzki' to sztuka o tym, jak rozbitkowie, którzy lecieli na wakacje, lądują na małej wyspie w okolicach Bermudów. Muszą sobie poradzić z trudną sytuacją - to znaczy muszą zbudować tratwę. Niestety, mają odmienne poglądy, są pod wieloma względami bardzo różni i dlatego mają kłopot, by się porozumieć" - wyjaśnił PAP autor Marek Kochan.



Dodał, że w pewnym momencie "na scenę wkracza jeszcze Piękna Pani (Anna Karczmarczyk), która także ocalała z katastrofy". "Wtedy zaczynają nie tylko spierać się między sobą, ale również rywalizować o kobietę - a to, jak wiadomo, prowadzi do rozmaitych komplikacji między ludźmi" - powiedział.

"Sztuka jest o tym, jak trudno się porozumieć, nawet, gdy jest się w tak pięknym miejscu, jak tropikalna wyspa" - wyjaśnił.

Kochan przyznał, że postać Pięknej Pani "można interpretować na wiele sposobów". "W pewnej mierze daje się ten tekst odczytywać jako metaforę, np. sytuacji w Polsce, ale to już pozostawiam widzom" - zaznaczył.



"Znakomita obsada. Dwaj bracia aktorzy - Cezary Pazura i Radosław Pazura, którzy są na pierwszy rzut oka bardzo różni. To doskonale się wpisuje w ten tekst, bo patrząc na nich z jednej strony widzimy dwóch bardzo odmiennych mężczyzn, a jednocześnie mamy w tyle głowy, że się tak samo nazywają" - mówił autor.

Zwrócił uwagę, że to pierwszy spektakl w Teatrze Telewizji, który "posługuje się estetyką komiksową". "Scenografia jest inspirowana Royem Lichtensteinem i jego pracami artystycznymi inspirowanymi komiksem" - wyjaśnił Kochan. "Jest to bardzo efektowne i stwarza doskonałą oprawę dla tego tekstu" - ocenił.

Według reżysera przedstawienia, Bodo Koksa, tekst Kochana jest "satyrycznym opisem obecnej sytuacji społecznej w Polsce, gdzie dwa zwaśnione obozy, zamiast poświęcać swoją energię na rzecz współpracy, trwonią ją na spory i wzajemne, bolesne złośliwości".

Jak wyjaśniono, reżyser postanowił wykorzystać w swojej inscenizacji elementy groteskowe i "utrzymać całość w konwencji komiksu, dlatego aktorzy grają bez zbędnego psychologizowania, w naiwnej i papierowej scenografii Wojciecha Żogały i przerysowanych kostiumach autorstwa Katarzyny Adamczyk".

"Dwaj bohaterowie w średnim wieku i po przejściach rodzinnych, Mirosław i Radomir, prezentują diametralnie różne poglądy i odmienne charaktery, zatem, mimo tragicznej sytuacji, nie potrafią odnaleźć wspólnego języka" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

"Mirosław, pozornie ten wyżej urodzony, ma się za lepszego od Radomira, w jego przekonaniu prostaka i gbura. Nie chce z nim współpracować i nie zależy mu na budowie tratwy ratunkowej, woli oddawać się malkontenckim rozważaniom, wymyślać pretensje i drwiny" - napisano w opisie.

Jak wyjaśniono, sytuacji nie poprawi nagłe pojawienie się Pięknej Pani. "Mimo że panowie jednoczą się na chwilę, rywalizując o względy kobiety, ostatecznie obaj przegrywają, bo na horyzoncie pojawia się statek z piratami" - czytamy na stronie Teatru TVP.

Premiera "Trójkąta bermudzkiego" - 21 września o godz. 21 w TVP1.

Autor kilkunastu dramatów, prezentowanych w Polsce i za granicą, m.in. w Berlinie, Neapolu, Madrycie, Hawanie, Tel Awiwie i Buenos Aires. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia. Pisze felietony do miesięcznika "Teatr".

Za sztukę "Argo" otrzymał nagrodę publiczności na międzynarodowym festiwalu teatralnym w Heidelbergu (2006). Za "Reduty" otrzymał Nagrodę Specjalną w konkursie Programu II Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2013). Na XIV festiwalu Dwa Teatry w Sopocie (2014) otrzymał nagrodę za scenariusz oryginalny do słuchowiska "Trzej Panowie jadą autem".

Za sztukę "Lento rubato" otrzymał I Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną w konkursie Programu II Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2016). Na XVII festiwalu Dwa Teatry w Sopocie (2017) otrzymał nagrodę za scenariusz oryginalny do słuchowiska "Lento rubato".(PAP)