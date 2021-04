Transseksualna zawodniczka MMA bohaterką filmu

T Cooper oraz Allison Glock-Cooper ("Czarna lista", "The Get Down") napiszą scenariusz filmu o życiu i karierze Fallon Fox, pierwszej zawodniczki MMA, która oficjalnie przyznała się do tego, że jest osobą transpłciową.

Fallon Fox /Noam Galai/WireImage /Getty Images

Urodzonej w Toledo w stanie Ohio Fallon Fox przypisano płeć męską. Ale jak sama wspomina, już w wieku lat pięciu zmagała się ze swoją tożsamością płciową. Jako nastolatka myślała, że jest homoseksualistą, a dopiero potem poznała termin "transpłciowość". Prowadziła jednak życie jako heteroseksualny mężczyzna. Ożeniła się, spłodziła córkę, zaciągnęła się do wojska. W 2006 roku w Bangkoku przeszła operację zmiany płci. Rozpoczynając karierę zawodniczki MMA, ukrywała swoją historię. Opowiedziała ją dopiero w 2013 roku.

Jak informuje portal "Variety", Fallon Fox będzie pełnić rolę konsultantki poświęconego jej życiu filmu produkowanego przez Marka Gordona i Bonnie-Chance Roberts. Informacja o rozpoczęciu produkcji zbiega się w czasie z planowanymi zmianami prawnymi w 34 amerykańskich stanach. Zgodnie z nowymi przepisami transseksualne dziewczyny nie będą mogły brać udziału w międzyszkolnych zawodach żeńskich drużyn. Takie zakazy istnieją już w Idaho, Arkansas, Dakocie Południowej, Tennessee i Mississippi.

"Świetnie mi się do tej pory pracowało z producentami i scenarzystami powstającego filmu przy przenoszeniu mojej historii na ekran. Mam nadzieję, że nasz film rzuci trochę światła na temat transseksualnych sportowców. Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba opowiedzieć tę historię" - powiedziała Fallon Fox, która była już bohaterką filmu dokumentalnego "Game Face" z 2015 roku. Pokazano tam również historię ukrywającego się geja, koszykarza Terrence'a Clemensa.

"Fallon to wspaniała kobieta i atletka, która musiała sporo wytrzymać, aby osiągnąć tak dużo. Mimo to jej historia nie jest wystarczająco znana. To uniwersalna ikona siły i wytrwałości" - stwierdzili z kolei producenci filmu.