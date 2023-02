"Transformers: Przebudzenie bestii": Nowa część kultowej serii [zwiastun]

"Transformers: Rise of the Beasts": O czym opowie film?

"Transformers: Przebudzenie bestii" będzie kolejną odsłoną kasowego cyklu zainspirowanego zabawkami firmy Hasbro. Akcja filmu produkcji rozgrywać się będzie w latach 90. ubiegłego wieku. Widzowie poznają w nim dwa nowe plemiona kosmicznych robotów: Maximalów i Terrorconów. Dołączą oni do trwającej na Ziemi wojny pomiędzy Autobotami i Decepticonami, które były bohaterami poprzednich części cyklu.

Big Game Spot

Gwiazdami filmu Stevena Caple'a Jr są: Anthony Ramos ( "In the Heights: Wzgórza marzeń" ) oraz Dominique Fishback ("Judasz i Czarny Mesjasz"). Ostatnio do obsady dołączyli: Michelle Yeoh oraz Pete Davidson . W produkcji usłyszymy jednak wyłącznie ich głosy.



O nowych gwiazdach siódmej części "Transformersów" poinformował sam reżyser. Na swoim koncie na portalu społecznościowym Instagram umieścił wideo ze studia nagrań, w którym aktorzy nagrywali kwestie dubbingowe swoich postaci. Z filmiku wynika, że głosem Pete’a Davidsona mówił będzie Autobot Mirage, a głosem Yeoh - Maximal Airazor. Film Caple’a Jra



Jak informuje portal Slash Film, Airazor, któremu głosu użyczy Yeoh znakomicie sprawdza się w zwiadzie i inwigilacji. Umożliwia mu to forma ptaka, jaką przybiera. Z kolei Mirage znany jest z zamiłowania do robienia żartów. Nic więc dziwnego, że głosu użyczy mu znany komik i standuper Davidson. W animowanym serialu inspirowanym zabawkami Transformers Mirage przybiera postać bolidu Formuły 1. W filmie prawdopodobnie to się zmieni.

Michelle Yeoh i Pete Davidson to obecnie jedne z najgorętszych nazwisk w branży filmowej. Pochodząca z Malezji chińska aktorka jest jedną z kandydatek do przyszłorocznego Oscara za brawurową rolę w największym kasowym sukcesie studia A24, filmie "Wszystko wszędzie naraz" . Wśród nadchodzących premier z jej udziałem są m.in. trzy filmy serii "Avatar" oraz serial "Wiedźmin: Rodowód krwi". Z kolei Davidson coraz lepiej czuje się na dużym ekranie. Ostatnio można było go zobaczyć w slasherze "Bodies Bodies Bodies" .