Tragedia na planie westernu "Rust". Alec Baldwin zapowiada "ujawnienie prawdy"

Do tragedii na planie westernu "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Podczas zdjęć próbnych trzymany przez aktora Aleca Baldwina rewolwer wypalił w kierunku operatorki Halyny Hutchins i reżysera Joela Souzy. Pogotowie lotnicze zabrało kobietę do Szpitala Uniwersyteckiego w Nowym Meksyku, gdzie stwierdzono jej śmierć. Obrażenia Souzy nie były poważne. Mógł on wyjść ze szpitala następnego ranka.

Baldwin od początku utrzymywał, że nie pociągnął za spust, a rewolwer sam wypalił. Nie wiedział także, że jest naładowany ostrą amunicją. Za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło mu 18 miesięcy więzienia. Jego proces rozpoczął się 10 lipca 2024 roku. Dwa dni później sędzia umorzyła sprawę. Jako powód podała rażące i celowe zaniedbania prokuratury. Od marca karę 18 miesięcy pozbawienia wolności za zaniedbanie swoich obowiązków odbywa Hannah Gutierrez-Reed, zbrojmistrzyni na planie "Rust". Jej obrońcy zapowiedzieli wniosek o zwolnienie jej z więzienia.

Wideo Alec Baldwin 'Rust' shooting bodycam released

Tragedia na planie "Rust". Alec Baldwin zapowiada "ujawnienie prawdy"

"Myślę, że to nie koniec" - mówił Baldwin w rozmowie z Duchovnym. "Jest jeszcze sporo informacji do ujawnienia, ale będzie to wysiłek z mojej strony. Wysiłek zakończony niewątpliwym sukcesem, ponieważ zamierzam ujawnić, co stało się naprawdę. [Do tej pory] kontrowałem, byłem w defensywie. Byłem oskarżony i sądzony".

Aktor czuje także, że media nie trzymały jego strony w czasie po tragedii. Według niego tłumiły każdą wiadomość świadczącą na jego korzyść. Gdy pojawiały się informacje niekorzystne dla Baldwina, według niego były one potęgowane.

"Jest dużo syfu, który wyjdzie na jaw w kolejnych procesach i jeszcze później" - zapewniał aktor. "Przez ostatnie trzy lata ludzie zrobili sobie z tego niezłą wyżerkę. W tym kraju, gdy ktoś cię nienawidzi na takim poziomie [...] to chce, żebyś umarł".

"Rust". Premiera filmu odbyła się w Polsce

Produkcja "Rust" została przerwana w dniu tragedii. Wznowiono ją 20 kwietnia 2023 roku. Zdjęcia zakończyły się 22 maja 2023 roku.

Światowa premiera filmu odbyła się w listopadzie 2024 roku podczas festiwalu Camerimage w Toruniu. W specjalnym pokazie uczestniczył między innymi reżyser Joel Souza.