Prawie 402 miliony dolarów zysku w Ameryce Północnej, bo tyle ma na koncie "Top Gun: Maverick" , to obecnie prawdziwy wyczyn. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 tylko jeden film przekroczył tam granicę 400 milionów dolarów.



Był to ubiegłoroczny "Spider-Man: Bez drogi do domu" . Do tego elitarnego grona może jednak w tym roku dołączyć jeszcze kilka produkcji. Jedną z nich jest grany właśnie w kinach "Jurassic World: Dominion" . Szansę na dobry wynik kasowy mają też jeszcze m.in. "Thor: Miłość i grom" (premiera 8 lipca) czy "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" (11 listopada).

"Top Gun Maverick" [trailer]

"Top Gun: Maverick" świetnie radzi sobie nie tylko w Ameryce Północnej. Jak informuje portal "Variety", film Josepha Kosinskiego w pozostałych krajach zarobił 362 miliony dolarów, czyli w sumie ma już niecałe 784 miliony dolarów zysku. Co ważne, jego popularność nie słabnie tak szybko, jak wcześniejszych premier. Pomimo upływu kilku tygodni od premiery, "Top Gun: Maverick" wciąż przyciąga spore grono widzów, dlatego analitycy rynku prognozują, że zarobi ponad 900 milionów dolarów, a może nawet przekroczy barierę miliarda dolarów.

"Top Gun: Maverick" już teraz jest najbardziej kasowym filmem Toma Cruise'a w Ameryce Północnej, a wkrótce może zostać jego najbardziej kasowym filmem na całym świecie. Póki co to miano należy do filmu "Mission Impossible - Fallout" , który zarobił 791 milionów dolarów.



W filmie Kosinskiego Cruise powraca do roli krnąbrnego pilota Pete'a "Mavericka" Mitchella, w którą wcielił się po raz pierwszy 35 lat temu w filmie "Top Gun" Tony'ego Scotta . Budżet tego widowiska wyniósł 170 milionów dolarów.