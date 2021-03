Toni Collette debiutuje jako reżyserka

Toni Collette, pochodząca z Australii aktorka, której sławę przyniosła rola w filmie "Wesele Muriel", postanowiła spróbować swoich sił po drugiej stronie kamery. Jak podaje portal "Variety", pierwszym wyreżyserowanym przez nią filmem będzie ekranizacja powieści Lily King "Writers and Lovers" ("Pisarze i kochankowie").

Marzyłam o tym, żeby wyreżyserować film już od jakiegoś czasu - przyznaje Toni Collette /Phillip Faraone /Getty Images

Bestsellerowa powieść King została wydana w ubiegłym roku. Jej akcja rozgrywa się w Bostonie, w latach 90. ubiegłego wieku. Bohaterką książki jest Casey Peabody, utalentowana pisarka, której świat staje na głowie z powodu niedawnego romansu i niespodziewanej śmierci jej matki. Sytuacja Casey komplikuje się jeszcze bardziej, gdy jednocześnie zakochuje się w dwóch zupełnie różniących się od siebie mężczyznach.



Film na podstawie tej powieści wyprodukuje Topic Studios, producent takich filmów jak "Spotlight" oraz "Mauretańczyk". Collette będzie również współautorką scenariusza, który napisze wspólnie z Nickiem Paynem ("The Crown"). Wśród producentów filmu znajdzie się też należąca do aktorki wytwórnia Vocab Films.

"Marzyłam o tym, żeby wyreżyserować film już od jakiegoś czasu. Byłam jednak zbyt zajęta. Jestem szczęśliwa, że będę mogła przenieść na ekran piękną, zabawną i poruszającą książkę Lily King. To dodająca siły opowieść, która przemawia do mnie szczególnie jako do kobiety i artystki. Powieść King bezapelacyjnie opowiada o procesie poznania samej siebie i uwierzeniu w swoje możliwości. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, ale zarazem jest to najważniejsza podróż, która powinien przebyć każdy. Zainspirowała mnie na wielu poziomach" - powiedziała Toni Collette w oświadczeniu o rozpoczęciu prac nad filmem.

Nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w "Szóstym zmyśle" Toni Collette z powodzeniem kontynuuje karierę rozpoczętą na dobre filmem "Wesele Muriel". Tylko w dwóch ostatnich latach wystąpiła w świetnie przyjętych filmach "Dziedzictwo. Hereditary", "Na noże" i "Może pora z tym skończyć" oraz w serialu Netfliksa "Niewiarygodne"