Tomasz Kolankiewicz wciąż nie jest dyrektorem artystycznym FPFF w Gdyni

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie niepowołaniem wybranego przez Komisję Konkursową Tomasza Kolankiewicza na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - napisali przedstawiciele branż filmowych w liście do wicepremiera, szefa MKiDN Piotra Glińskiego.

Kiedy Tomasz Kolankiewicz zostanie powołany na stanowisko? /materiały prasowe

W przesłanym PAP liście opublikowanym w poniedziałek, 6 lipca, na stronie internetowej Gildii Reżyserów Polskich przedstawiciele branż filmowych podkreślili, że wybór dyrektora artystycznego to "najważniejszy punkt reformy festiwalu, nad którą całe środowisko filmowe pracowało od roku". "Efektem tych prac był nowy regulamin, który został zgodnie przyjęty zarówno przez filmowców, jak i Komitet Organizacyjny festiwalu" - przypomnieli, wyrażając "głębokie zaniepokojenie" niepowołaniem wybranego przez Komisję Konkursową Tomasza Kolankiewicza na stanowisko dyrektora artystycznego.



Środowiska filmowe przypomniały, że zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa, złożona z laureatów Złotych i Srebrnych Lwów poprzednich edycji festiwalu, wybiera dyrektora, a Komitet Organizacyjny przedstawia jego nominację ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. "Wiemy, że tak się jednak nie stało, mimo że konkurs na dyrektora artystycznego został rozstrzygnięty ponad miesiąc temu" - czytamy.

Zdaniem sygnatariuszy listu niezrozumiałe jest, dlaczego wciąż nie doszło do powołania wybranego jednogłośnie przez Komisję Konkursową kandydata. Jak argumentują, festiwal filmowy to "ogromne przedsięwzięcie, do którego - o czym świadczą liczne przykłady - trzeba przygotowywać się często z rocznym wyprzedzeniem". "Nawet przy założeniu, że następna edycja festiwalu miałaby się odbyć najwcześniej jesienią przyszłego roku, dyrektor artystyczny powinien mieć czas, żeby przygotować się do tego wyjątkowo wymagającego zadania. Gdyby z kolei miało okazać się, że festiwal w tym roku się jednak odbędzie (na czym zależy zdecydowanej większości filmowców), dyrektorowi artystycznemu zostałoby zaledwie kilka miesięcy na przygotowanie programu festiwalu. Tym bardziej więc jest to sprawa nie cierpiąca żadnej zwłoki" - zwrócili uwagę.



Przedstawiciele branż filmowych zaapelowali do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o "dołożenie wszelkich starań, by jak najszybciej powołać Tomasza Kolankiewicza na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni".

Pod listem podpisali się: przewodniczący Rady Programowej FPFF Paweł Pawlikowski, Komisja Konkursowa w składzie: Renata Czarnkowska-Listoś, Joanna Kos-Krauze, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski, Xawery Żuławski, Gildia Reżyserów Polskich, Gildia Scenarzystów, Gildia Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych, Kobiety Filmu, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Polska Gildia Producentów, Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM oraz Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC.

Informację o wygranej Kolankiewicza w konkursie na dyrektora artystycznego FPFF w Gdyni opublikowano 1 maja. W komunikacie zamieszczonym na stronie festiwalu poinformowano, że pokonał on ośmioro innych kandydatów, którzy wzięli udział w etapie konkursu obejmującym spotkanie z komisją konkursową. Do połowy maja nowy dyrektor miał zostać oficjalnie powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek Komitetu Organizacyjnego.



Tomasz Kolankiewicz jest filmoznawcą i historykiem filmu, kuratorem cykli filmowych, prowadzącym prelekcje i rozmowy o filmie. Jako programista filmowy współpracował z telewizją, festiwalami filmowymi, kinami i instytucjami kultury (m.in. z Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Europejskim Centrum Solidarności). W latach 2008-2017 pełnił funkcję redaktora programowego w redakcji filmowej TVP Kultura. Jest także autorem blisko kilkudziesięciu przeglądów filmowych, w tym polskich i zagranicznych przeglądów kinematografii kobiet, szwedzkiego i amerykańskiego kina niemego, filmów wybitnych światowych reżyserów i operatorów, prądów nowofalowych w światowym kinie, a także kina grozy.