Tomasz Knapik, choć znany jedynie ze swojego głosu, w pewnym sensie był naszym domownikiem, jak słusznie zauważył w swoim poście na Twitterze Marek Belka z przyjemnością gościliśmy go w swoich domach, zaś syn Maciej opisał swego tatę jako "głos w naszych domach", który zamilkł 6 września.



O śmierci najsłynniejszego polskiego lektora napisał na Facebooku jego syn, dziennikarz Maciej Knapik. "Chciałem Was poinformować, że dzisiaj zmarł mój Tata, Tomasz Knapik. Jak część z Was wie, od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że mu się uda. Niestety. Był Głosem w naszych domach, naukowcem i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ukochanym Ojcem i Dziadkiem. W przyszły czwartek skończyłby 78 lat. Odszedł we śnie, nad ranem. Dołączył do mojej Mamy".

Polskie gwiazdy żegnają Tomasza Knapika

Wiadomość o śmierci człowieka, którego charakterystyczny głos towarzyszył kilku pokoleniom Polaków, zasmuciła wiele osób. I skłoniła do refleksji nad tym, jak ważną rolę Tomasz Knapik odegrał w życiu tysięcy ludzi, bo to przecież jego głosem mówili bohaterowie setek filmów. Jedną z osób, które ceniły głos lektora jest Marek Belka. "Czytał: Tomasz Knapik - jedna z nielicznych osób, które wszyscy z przyjemnością gościliśmy w swoich domach" - napisał były premier.

Od słynnej frazy "Czytał: Tomasz Knapik" swój pożegnalny post na Instagramie rozpoczęła też Marzena Rogalska. A potem dodała: Pan Tomasz i Jego nieziemski głos. Głos jak aksamit. Głęboki. Miękki. Otulający. Brzmienia tego głosu nie da się zapomnieć. Dziękuję za wszystkie wspólne seanse. Smutno i pusto będzie teraz bez pana".

Z kolei Ewa Drzyzga wspomniała swoje spotkanie z Tomaszem Knapikiem. "Tego głosu nie da się zapomnieć. Postaci pana Tomasza nie da się zapomnieć. Człowiek bliski każdemu, kto spotkał pana Tomasza i każdemu, kto zaledwie usłyszał Jego niesamowity głos. Dziękuję za możliwość takiego spotkania" - napisała na Instagramie dziennikarka.

Inaczej, bo własnoręcznie wykonaną grafiką, uczciła pamięć zmarłego Matylda Damięcka. Narysowała portret Tomasza Knapika z komiksowym dymkiem, w którym napisała "Czytał: Tomasz Knapik".



Godzinę później, w reakcji na wiadomość o tym, że zmarł słynny francuski aktor Jean-Paul Belmondo, Matylda Damięcka opublikowała jeszcze jeden swój rysunek zatytułowany "Napisy końcowe". Wystąpił: Jean-Paul Belmondo Czytał: Tomasz Knapik" - widnieje na grafice.