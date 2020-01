Tom Selleck: Wąsacz

Tom Selleck, jeden z najpopularniejszych wąsaczy w historii kina, stanowiący w latach 80. idealny przykład tego, jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna, świętuje 29 stycznia siedemdziesiąte piąte urodziny. Aktor największą sławę zyskał za sprawą kultowej dziś roli prywatnego detektywa w serialu "Magnum", za którą nagrodzono go m.in. nagrodą Emmy i Złotym Globem.

Tak prezentuje się teraz Tom Selleck /Jamie McCarthy /Getty Images

Początkowo Tom Selleck nie myślał o karierze aktorskiej - był dobrze zapowiadającym się koszykarzem. Występy w reklamach i epizody w produkcjach telewizyjnych spowodowały jednak, że zdecydował się na zmianę życiowej ścieżki. Jego debiutem na dużym ekranie była rola w skandalizującej komedii "Myra Breckinridge" (1970), po której wystąpił w dramacie "Siedem minut" (1971) i horrorze "Daughters of Satan" (1972).

Po serii epizodów w filmach telewizyjnych można go było zobaczyć na dużym ekranie w słynnej "Bitwie o Midway" Jacka Smighta (1976) oraz dramacie "The Washington Affair" (1977).



Występem, który odmienił jego karierę i spowodował, że przeszedł do historii kina i telewizji była rola Thomasa "Magnum" Sullivana, weterana wojennego, który mieszka na Hawajach, gdzie pracuje jako prywatny detektyw. Za tytułową kreację w powstającym w latach 1980-1988 serialu "Magnum" aktor był siedmiokrotnie nominowany do Złotego Globu (statuetkę otrzymał w 1985 roku) i pięciokrotnie do Emmy (wygrał w 1984 roku).



Zdjęcie Tom Selleck w serialu "Magnum". W latach 80. aktor był ideałem męskości / Silver Screen Collection/Archive Photos / Getty Images

Po występie w serialu "Magnum" Selleck coraz chętniej zaczął być obsadzany przez reżyserów. Miał nawet zagrać główną rolę w "Poszukiwaczach zaginionej arki", ale w ostatniej chwili powierzono kreację Indiany Jonesa dobrze się zapowiadającemu Harrisonowi Fordowi. Selleck zagrał z kolei w "Podniebnej drodze do Chin" (1983) Briana G. Huttona.

Następnie zagrał tytułowego złodzieja biżuterii w komedii akcji "Lassiter", a także w thrillerze policyjnym "Ucieczka" (oba z 1984 roku) Michaela Crichtona. W 1987 roku Selleck wystąpił w komedii "Trzech mężczyzn i dziecko", która okazała się prawdziwym hitem. Opowiadała o zatwardziałych kawalerach, którym ktoś pod drzwiami apartamentu zostawił niemowlę.



Zdjęcie Z seksowną Pauliną Porizkovą wystąpił w filmie "Jej alibi" / WARNER BROTHERS / Getty Images

Z modelką Pauliną Porizkovą wystąpił aktor w produkcji "Jej alibi" (1989) Bruce'a Beresforda, opowiadającej o autorze powieści detektywistycznych, który daje alibi pięknej rumuńskiej imigrantce oskarżonej o zabójstwo. Z kolei w "Niewinnym mężczyźnie" (1989) Petera Yatesa towarzyszył mu na ekranie F. Murray Abraham. Główny wątek produkcji dotyczył mężczyzny skazanego na podstawie dowodów sfałszowanych przez policjantów, który po opuszczeniu więzienia postanawia się zemścić.

W 1990 roku na ekranach kin oglądaliśmy sequel "Trzech mężczyzn i dziecka". W obrazie "Trzech mężczyzn i mała dama" oprócz Sellecka swoje role powtórzyli inni popularni w latach 80. aktorzy: Steve Guttenberg i Ted Danson.

Zdjęcie Z innymi gwiazdami lat 80. i 90. Stevem Guttenbergiem i Tedem Dansonem w komedii "Trzech mężczyzn i mała dama" / Columbia Pictures / East News

Na początku lat 90. oglądaliśmy aktora w historycznym "Kolumbie odkrywcy" i komedii "Szalona rodzinka" (za kreacje w obu nominowano go do Złotej Maliny, "triumfował" za pierwszą z ról). Na plus dokonań można zaliczyć w tamtym okresie jedynie jego występ w filmie sportowym "Baseballista".

Jedną z jego lepszych kreacji była rola reportera telewizyjnego, a zarazem otwarcie przyznającego się do swojej orientacji seksualnej geja w komedii "Przodem do tyłu" Franka Oza, w której wystąpił wraz z Kevinem Klinem.

Zdjęcie Aktor zaczynał karierę od ról w takich filmach, jak "Daughters of Satan" / United Archives IFA The Film Archives 2017 / East News

Co prawda zagrał jedynie w kilku odcinkach "Przyjaciół", ale jego rola doktora Richarda Burke'a, z którym romansowała grana przez Courtney Cox Monica, była uwielbiana przez fanów serialu. Artysta był za nią nominowany do Emmy. Kolejnym serialem, w jakim oglądaliśmy aktora byli "Zaprzysiężeni". Selleck wcielił się w nim w głowę policyjnego klanu, Franka Reagana.

Ostatnią kinową rolą aktora był jak do tej pory występ w komedii akcji "Pan i Pani Kiler", w której wcielił się w mężczyznę niezbyt przychylnie nastawionego do nowego chłopaka (Ashton Kutcher) swojej pięknej córki (Katherine Heigl).

Począwszy od 2006 roku i filmu "Zimny jak głaz" Selleck wciela się w rolę policjanta Jesse Stone'a w serii filmów telewizyjnych. Zagrał ją już dziewięciokrotnie, po raz ostatni w obrazie "Jesse Stone: Zagubiony w raju" (2015), stanowiącej ostatnią pozycję w jego filmografii.