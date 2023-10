Zachowywał się jak gbur

"Film ' Star Trek: Nemezis ' z 2002 roku był szczególnie słaby. Nie miałem dosłownie ani jednej ekscytującej sceny do zagrania. Partnerował mi w roli złoczyńcy Shinzona dziwny, lubiący samotność młody człowiek z Londynu. Nazywał się Tom Hardy " - wspomina Patrick Stewart w swoich pamiętnikach zatytułowanych "Making It So" ("Tak to działa").

Zdjęcie Patrick Stewart / Kevin Winter/Getty Images / Getty Images

Z jego wspomnień wynika, że Hardy był w tym czasie gburem. "Tom na poziomie społecznym nie angażował się w relacje z żadnym z nas. Nigdy nie mówił 'Dzień dobry' ani 'Do widzenia', a gdy nie był potrzebny na planie, godzinami spędzał czas w przyczepie ze swoją dziewczyną. Nie był wrogo nastawiony, po prostu trudno było nawiązać z nim jakąkolwiek relację. Gdy skończył swoje zdjęcia, po prostu wyszedł bez żadnych pożegnań. Kiedy zamknęły się za nim drzwi, po cichu powiedziałem do Brenta Spinera i Jonathana Frakesa: 'Oto wyszedł ktoś, o kim już nigdy więcej nie usłyszymy'. Czuję wyłącznie radość z tego, że Tom udowodnił mi, że byłem w błędzie" - wspomina Stewart w swojej książce cytowanej przez portal "Insider".

Toma Hardy podbija ekrany

W czasach, które wspomina Stewart, Hardy był na początku swojej kariery - "Star Trek: Nemezis" był jego trzecim filmem. Wcześniej pojawił się m.in. w "Helikopterze w ogniu". Na przełom musiał poczekać do 2008 roku, kiedy to do kin trafił "Bronson" z jego udziałem. Swoją pozycję w branży ugruntował rolą w nakręconej dwa lata później "Incepcji" Christophera Nolana. Aktor z czasem stał się zresztą jednym z ulubionych aktorów słynnego reżysera. Dziś uznawany jest za gwiazdę, choć sam, jak przyznaje, wcale się nią nie czuje.

"Nie mam ochoty być gwiazdą. Chciałbym być normalny. Bo i tak już zwariowałem. Nie muszę być dalej szalony" - przyznał.



Kolejnym filmem, w jakim będzie można zobaczyć Toma Hardy’ego, będzie "Havoc" Garetha Evansa ("Raid"). Wcieli się w nim w rolę doświadczonego przez życie detektywa, który wplątuje się w walkę z półświatkiem przestępczym, by uratować z rąk bandytów porwanego syna polityka. Hardy powtórzy też rolę Eddiego Brocka w trzeciej części komiksowej serii "Venom".

Zdjęcie Tom Hardy w filmie "Venom 2: Carnage" / materiały prasowe