Tom Hardy jako Al Capone. Jest zwiastun

Do tej pory najsłynniejszym odtwórcą roli Ala Capone był Robert De Niro. Jego kreacja w filmie "Nietykalni" przeszła do historii kina. Teraz postara się mu dorównać Tom Hardy, który zagra tytułową rolę w filmie "Capone". Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun produkcji.

Tom Hardy jako Al Capone /materiały prasowe

"Capone" to produkcja, która powstawała od 2016 roku. Pierwotnie film miał nosić tytuł "Fonzo" (to przydomek Capone, będący skrótem od jego pełnego imienia Alphonse) i w pewnym momencie wydawało się, że już nie powstanie.



Premiera "Capone" została zapowiedziana na 12 maja. Z powodu zamknięcia kin film od razu trafi do dystrybucji internetowej. Nie wiadomo jeszcze, na jakim serwisie VOD będzie dostępny. Na pewno będzie go można wypożyczyć na okres 48 godzin, jak to ma miejsce w przypadku innych głośnych tytułów, które pojawiały się w ostatnich tygodniach w internecie.



"Kiedyś był bezwzględnym biznesmenem i przemytnikiem alkoholu, który żelazną ręką rządził Chicago. Ala Capone bali się wszyscy, był najsłynniejszym amerykańskim gangsterem. W wieku 47 lat, po spędzeniu dziesięciu lat w więzieniu, umysł Capone niszczy demencja. Wspomnienia brutalnej i pełnej przemocy przeszłości mieszają się z teraźniejszością i gasnącym życiem. To jego ostatni rok życia. Otoczony przez rodzinę i agentów FBI, Capone próbuje sobie przypomnieć, gdzie na terenie swojej posiadłości ukrył miliony dolarów" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Josh Trank, autor intrygującego science-fiction "Kronika" oraz źle przyjętej ekranizacji komiksu "Fantastyczna Czwórka". W pozostałych rolach zobaczymy Lindę Cardellini, Matta Dillona, Kyle'a MacLachlana oraz Ala Sapienzę.