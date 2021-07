Tom Hardy debiutuje w nowej roli

Popularny aktor Tom Hardy ("Dunkierka", "Mroczny Rycerz powstaje") zadebiutuje niedługo w nowej roli. Jego nazwisko znalazło się w napisach do filmu "Venom 2: Carnage" jako twórcy pomysłu na scenariusz tego komiksowego filmu. "Był bardzo zaangażowany" - chwali Hardy'ego scenarzystka filmu, Kelly Marcel, w rozmowie z magazynem "Empire".

Choć pierwsza część komiksowego "Venoma" odniosła ogromny sukces kasowy, wśród twórców drugiej części doszło do pewnych przetasowań. Rubena Fleischera na stanowisku reżysera zastąpił znany z roli Golluma w trylogii "Władca pierścieni" Andy Serkis, a samodzielną scenarzystką filmu została współautorka scenariusza pierwszej części filmu, Kelly Marcel.



Nie zmienił się odtwórca głównej roli - dziennikarza Eddiego Brocka, Tom Hardy. Ale zakres jego obowiązków uległ rozszerzeniu. Tym razem oprócz zadań aktorskich, Hardy sprawdził się również jako współautor historii opowiedzianej w filmie "Venom 2: Carnage" i z tego powodu jego nazwisko znajdzie się w napisach w sekcji "story by".



Współpraca Marcel i Hardy'ego sięga już dwudziestu lat wstecz, jednak "Venom 2: Carnage" będzie pierwszym takim przypadkiem, kiedy nazwisko Hardy'ego znajdzie się w napisach jako swego rodzaju konsultanta kreatywnego scenarzystów filmu fabularnego. Jak podaje serwis "IMDb", nazwisko Hardy'ego znalazło się już wcześniej w sekcji scenariuszowej przy okazji serialu "Tabu", którego był jednym z twórców.

"To dla niego zupełnie nowe pojawić się w napisach w takim miejscu. Jednak nie jest w jego przypadku niczym nowym być tak zaangażowanym w projekt. Tom jest absolutnie i w 100% poświęcony wszystkiemu, co robi. Ożenił się z Venomem. Uwielbia swoją postać. Był bardzo zaangażowany w wymyślanie tego, co powinno się wydarzyć w filmie. Nie trzymał w dłoni pióra i nic nie napisał. Jednak miesiącami za pośrednictwem FaceTime’a rozkładaliśmy tę historię na czynniki pierwsze. Wymienialiśmy się pomysłami i sprawdzaliśmy, czy się sprawdzą. Później wzięłam ze sobą wszystko to, o czym rozmawialiśmy, zaszyłam się na trzy miesiące w jakiejś dziurze i po cichu napisałam scenariusz" - mówi w "Empire" Marcel.

"Venom 2: Carnage" miał trafić do kin jeszcze w październiku ubiegłego roku. Pandemia COVID-19 sprawiła, że premiera filmu została ostatecznie przełożona na 15 września. W filmie, obok Hardy’ego, występują Michelle Williams, Naomie Harris oraz Woody Harrelson jako tytułowy Carnage.