Tom Hardy: Amerykańscy widzowie nie rozumieją, co mówi

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Tom Hardy drugi rok z rzędu znalazł się na czele zestawienia gwiazd, których sposób mówienia jest niezrozumiały dla amerykańskich widzów. Wśród kobiet pierwsze miejsce należy do Sofii Vergary, a jeśli chodzi o seriale, to dla widzów w Stanach największym wyzwaniem jest zrozumienie dialogów w "The Crown".

Tom Hardy /Mark Cuthbert/UK Press /Getty Images