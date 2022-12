Tom Hanks ma za sobą wiele ról, przy okazji których przywdziewał wojskowy mundur. Być może najważniejsza to ta w "Szeregowcu Ryanie" .



Tom Hanks wspiera amerykańskich weteranów

Tym razem gwiazdor chce przysłużyć się amerykańskiej armii na niwie charytatywnej. W tym celu powołał do życia swoją firmę spożywczą, Hanx. "Dobre produkty w słusznej sprawie" - reklamuje jej wyroby w oświadczeniu prasowym, które przywołuje serwis People.



Całość zysków z tej działalności trafi do uznanych fundacji, które wspomagają amerykańskich weteranów wojennych i ich rodziny (Headstrong, Hire Heroes USA, The Bob Woodruff Foundation, Student Veterans of America).

Firma specjalizować się będzie w pakowanych hermetycznie produktach. Najpierw z logiem Hanx na rynku pojawi się kawa. Firma oferuje trzy mieszanki kawy, zarówno w wersji rozpuszczalnej, ziarnistej, jak i kapsułek. Można je kupić za pośrednictwem strony internetowej. Wysyłka rozpocznie się na początku grudnia.

Hanks poszedł śladami innego filmowego gwiazdora, Paula Newmana (1925-2008). Ten w 1982 r. powołał firmę Newman’s Own, produkującą żywność. Całość zysków zasila Newman's Own Fundation, fundację charytatywną. Fundacja ta do tej pory przeznaczyła na cele dobroczynne łącznie około 600 mln dolarów.