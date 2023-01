Tom Hanks: To jego najważniejszy film? Ogromna niespodzianka

Tom Hanks rozpoczął swoją karierę niewielkimi rólkami na początku lat 80. ubiegłego wieku. Występ w produkcji "Plusk" przyniósł mu sławę, a w kolejnych latach od jej premiery dał się poznać głównie jako aktor komediowy. Gdy w końcu zmienił repertuar na poważniejszy, efektem tej zmiany były Oscary za role w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump" .



Tom Hanks: Niedoceniona "Droga do zatracenia"

W 2002 roku do kin trafiła "Droga do zatracenia" z jego udziałem. Film cieszył się popularnością widzów i krytyków, a sam Hanks nazywał go jednym z najważniejszych obrazów w swojej karierze. Tym bardziej dziwi się, że jest to zarazem film, o który nikt go nigdy nie pyta.



"Z niewiadomego mi powodu nikt nigdy nie wspomina o 'Drodze do zatracenia', a był to dla mnie niewiarygodnie ważny film. Zdjęcia do niego robił Conrad Hall. W obsadzie mieliśmy Paula Newmana , a ja pokazałem się na ekranie z wąsem i w kapeluszu. W filmie wystąpiło też dwóch kolesi, którzy wkrótce okazali się jednymi z największych gwiazd w historii. Byli to Jude Law i Daniel Craig . A ja zabiłem ich obu" - wspomina nie bez humoru Tom Hanks w podcaście "ReelBlend".

"Ludzie zawsze zastanawiają się, o jakich filmach będzie się wspominało po latach. Jako ktoś, kto ogląda dużo filmów na kanale TCM, wiem, że im mniej będzie to znany film z lat 40. czy 50. ubiegłego wieku, tym lepiej, bo nic o nim nie wiem i nie mam wobec niego żadnych oczekiwań. Kiedy je oglądasz, okazuje się, że są rewelacyjne i niesamowicie poruszające. Myślę wtedy, że to dobrze, że filmy są ponadczasowe, bo teraz mam szansę je poznać. Myślę, że 'Droga do zatracenia' może być takim właśnie obrazem" - kończy Hanks.

