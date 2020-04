Tom Hanks pomógł chłopcu dręczonemu za imię Corona

Tom Hanks odpowiedział na list chłopca z Australii, który skarżył się, że w dobie pandemii jest dręczony za to, że ma imię Corona. Gwiazdor przekazał też chłopcu maszynę do pisania firmy… Corona - podaje "The Guardian".

Tom Hanks podarował chłopcu maszynę do pisania marki Corona /NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

8-letni chłopiec z Gold Coast w Queensland napisał do amerykańskiego aktora po tym, jak dowiedział się, że Hanks i jego żona zarazili się koronawirusem. "Czy z wami wszystko w porządku?" - pytał Corona De Vries.



W liście 8-latek zdradził też, że w szkole jest dręczony za swoje imię. Napisał, że w szkole ma przezwisko "koronawirus", co sprawia, że jest smutny i zdenerwowany.

Hanks w odpowiedzi przekazał, że czuje się już dobrze, a list od 8-latka sprawił, że jego samopoczucie jeszcze się poprawiło. Wskazał, że chłopiec jest jedyną osobą o imieniu Corona, którą zna. Podkreślił też, że ma nadzieję, że spodoba mu się maszyna do pisania firmy Corona, którą mu przesyła.

"Spytaj dorosłego, jak się jej używa i wykorzystaj ją do odpisania" - można przeczytać w liście dwukrotnego zdobywcy Oscarów.

"P.S. Ty druha we mnie masz" - dodał gwiazdor. Tak właśnie zatytułowana jest najbardziej znana piosenka z animacji "Toy Story". W amerykańskiej wersji głosu "Chudemu" udzielił właśnie Tom Hanks.