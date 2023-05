Tom Hanks otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Harvarda

Gwiazdor "Forresta Gumpa" został wyróżniony przez władze Uniwersytetu Harvarda tytułem doktora honoris causa. W płomiennym przemówieniu skierowanym do absolwentów tej uczelni dwukrotny zdobywca Oscara apelował o to, by odważnie stawali w obronie prawdy i amerykańskich ideałów oraz przeciwstawiali się obojętności. "Odpowiedzialność za to, w jakim świecie żyjemy, spoczywa na nas wszystkich" - powiedział ze sceny aktor.

Tom Hanks /Steven Senne/Associated Press/ /East News