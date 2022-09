Tom Hanks napisał powieść

Debiutancka powieść Toma Hanksa pt. "The Making of Another Motion Picture Masterpiece" ukaże się 9 maja 2023 roku w USA i Wielkiej Brytanii, nakładem wydawnictwa Penguin Random House (PRH). Na stronie wydawnictwa książkę zakwalifikowano do kategorii: "fikcja literacka/powieści graficzne i manga".

Ma ona opowiadać o powstawaniu filmu. Konkretnie, superbohaterskiego, inspirowanego komiksem, gwiazdorsko obsadzonego, wartego wiele milionów dolarów filmu akcji.



Bohaterowie to między innymi: powracający z II wojny światowej żołnierz, młody artysta, tworzący undergroundowe komiksy, natchniony i ekscentryczny reżyser, pompatyczna wschodząca gwiazda filmowa oraz niestrudzony asystent produkcji. Niestrudzony, bo jak napisano w zapowiedzi wydawniczej - film powstawał przez 80 lat.

Reklama

Toma Hanksa wyraźnie ciągnie do twórczości literackiej. W 2017 roku nakładem Random House, wydano jego zbiór opowiadań "Uncommon Type". Powieść "The Making of Another Motion Picture Masterpiece" oferowana jest obecnie w przedsprzedaży.

Zdjęcie Tom Hanks / AFP

Tom Hanks: Oscarowe filmy

Tom Hanks należy do najpopularniejszych współczesnych aktorów, aż trudno uwierzyć, że jest obecny na ekranach już od ponad czterech dekad. Jest drugim po Spencerze Tracym aktorem, któremu udało się zdobyć Oscara dwa razy z rzędu.



Najpierw za rolę w filmie "Filadelfia" (1993) - sądowym dramacie o homoseksualnym prawniku Andrew Beckecie, skarżącym byłą kancelarię za zwolnienie z powodu AIDS. Film był jedną z pierwszych wysokobudżetowych produkcji dotykających kwestii homofobii i epidemii AIDS.

Drugą statuetkę aktor otrzymał za rolę w kultowym filmie "Forrest Gump" w reżyserii Roberta Zameckisa. Film trafił do amerykańskich kin 6 lipca 1994 roku. Oparta na książce Winstona Grooma produkcja opowiada o prostym mężczyźnie z Alabamy (Tom Hanks), który czekając na autobus, raczył nieznajomych historiami ze swojego życia. Jego twórcy nie przypuszczali nawet, jaką popularność zyska ich dzieło. Forrest stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów filmowych wszech czasów, a film nagrodzono sześcioma Oscarami.

Wideo "Forrest Gump" [trailer]

Najnowsza rola Toma Hanksa pochodzi z filmu "Elvis" . Produkcja Baza Luhrmanna opowiada historię Elvisa Presleya (w tej roli Austin Butler ), a osią fabuły jest złożona, trwająca ponad 20 lat relacja wokalisty z jego menadżerem, pułkownikiem Tomem Parkerem (w właśnie roli Tom Hanks ).



Wideo "Elvis" [trailer]