Tom Hanks ma koronawirusa. Co z aktorem?

Tom Hanks wraz z małżonką Ritą Wilson są zarażeni koronawirusem. Tą niepokojącą informacją gwiazdor podzielił się z internautami w mediach społecznościowych 12 marca, a teraz opublikował najnowszy wpis dotyczący ich aktualnej sytuacji. "Przebywamy w izolacji, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby" - napisał.

Tom Hanks podziękował fanom za wsparcie / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Informacją o zakażeniu podzielił się sam Tom Hanks, publikując w sieci długi wpis. Aktor przyznał w nim, że on i jego partnerka zostali zdiagnozowani tuż po tym, jak w czasie podróży do Australii zaobserwowali u siebie niepokojące objawy. Para skarżyła się bowiem m.in. na bóle mięśni i podwyższoną temperaturę ciała.

W najnowszym poście Tom Hanks podziękował internautom za ogromne wsparcie i dobre słowa, jednocześnie informując o ich aktualnej sytuacji.



"Ja i Rita chcemy podziękować wszystkim, którzy się nami tak dobrze opiekują. Jesteśmy zarażeni koronawirusem i przebywamy w izolacji, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby. Są osoby, dla których infekcja może okazać się tragiczna w skutkach" - napisał.



Tom Hanks zaapelował także do użytkowników sieci o to, by postępowali zgodnie z radami ekspertów i zadbali o siebie nawzajem, a na zakończenie dodał cytat z jednego z filmów, w którym występował: "Pamiętajcie, niezależnie od tego wszystkiego, co się dzieje, w baseballu nie ma płaczu".



Nieco wcześniej kilka słów do internautów nagrał syn Toma Hanksa i Rity Wilson - Chet Hanks. W krótkim nagraniu przyznał, że jest z nimi w stałym kontakcie Obydwoje czują się dobrze, nie są nawet tak bardzo chorzy. Nie martwią się, ale naturalnie stosują konieczne środki zapobiegawcze (...)".

Podobna informacja znalazła się na Instagramie drugiego syna aktora - Colina: "Moi rodzice otrzymują doskonałą opiekę w Australii i mają się dobrze (są też w dobrych nastrojach), biorąc pod uwagę okoliczności. Pomimo faktu, że jestem w Los Angeles i nie widziałem ich od ponad 3 tygodni, jesteśmy w stałym kontakcie i jesteśmy pewni, że wrócą do zdrowia".

Tom Hanks przebywał w Australii w związku z pracami nad filmem o życiu Elvisa Presleya, w którym miał zagrać jego menedżera. Jak podaje CNN, wytwórnia Warner Bros przekazała wiadomość o współpracy z władzami kraju i podjęciem działań mających na celu zidentyfikowanie wszystkich osób mających kontakt z zakażoną parą.