Słynny amerykański aktor Tom Hanks poinformował w czwartek 12 marca na Twitterze, że on i jego żona Rita Wilson są zakażeni koronawirusem. Oboje przebywają obecnie w Australii, gdzie aktor pracuje przy nowym filmie.

Tom Hanks zapewnił fanów, że będzie informował ich o stanie swojego zdrowia / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

63-letni Hanks na Twitterze wyjaśnił, że podczas kręcenia zdjęć poczuł się zmęczony i obolały oraz zaczął odczuwać gorączkę. "Aby grać właściwie, trzeba być zdrowym. Dlatego zostaliśmy przetestowani na koronawirusa i okazało się, że wynik jest pozytywny" - napisał Hanks.



Zapewnił, że oboje będą pod obserwacją tak długo, jak będzie to konieczne i na bieżąco będzie informował swoich fanów o stanie swojego zdrowia.

"New York Times" wcześniej informował, że Hanks pojechał do Australii pracować przy filmie o życiu Elvisa Presleya, w którym gra menedżera "króla rock and rolla", pułkownika Toma Parkera. Aktor nie wyjaśnił, czy zdjęcia nadal będą kręcone.

Tom Parker, impresario Presleya, który doprowadził Elvisa na szczyt i stał się jednym z najsłynniejszych menadżerów w historii muzyki popularnej. Elvisa odkrył, gdy ten był jeszcze nieletni, i namówił wytwórnię RCA, by wykupiła go za 40 tys. dolarów z lokalnej wytwórni Sun Records.

Parker, człowiek o tajemniczym pochodzeniu, odpowiedzialny był za międzynarodową karierę muzyczną i filmową króla rock'n'rolla, z której w pewnym momencie czerpał aż 50 proc. zysków. Biografowie twierdzą, że "Pułkownik" był uzależniony od hazardu i potrzebował ciągle gotówki, dlatego chciał, aby Elvis grał coraz więcej koncertów.

Chociaż impresario utrzymywał, że jest Amerykaninem, okazało się, że urodził się w Holandii i naprawdę nazywał się Andreas Cornelis ("Dries") van Kuijk. W rodzinnym kraju miał być zamieszany w zabójstwo kobiety. Fakt ten może tłumaczyć niechęć menadżera do europejskich podróży, która uniemożliwiła Presleyowi koncerty na naszym kontynencie.

Tom Hanks wychowywał się głównie w rodzinach zastępczych. W szkole średniej zainteresował się aktorstwem. Po pewnym czasie porzucił naukę i dołączył do Riverside Theater. Debiutował w "Poskromieniu złośnicy" Williama Szekspira.



Na srebrnym ekranie pojawił się w 1980 roku. Zagrał w serialu "Bosom Buddies". Następnie wystąpił w filmach: "Plusk", "Wieczór kawalerski" i "Skarbonka". Postrzegany był jako aktor komediowy, ale przełomem w jego karierze stała się rola dramatyczna - adwokata chorego na AIDS - w filmie "Filadelfia". Za tę rolę Hanks otrzymał Oscara.

Rok później zagrał tytułowego bohatera w filmie "Forrest Gump". I znów sięgnął po Oscara. Wcześniej, rok po roku nagrodę Akademii Filmowej odebrał tylko Spencer Tracy. W 1999 roku Hanks otrzymał Złoty Glob oraz czwartą nominację do Nagrody Akademii Filmowej za rolę kapitana Millera w filmie Stevena Spielberga "Szeregowiec Ryan".

Jest jedną z tych gwiazd, które zajmują najwyższe miejsca we wszelkich rankingach aktorskich. Od ponad pięćdziesięciu lat jest jedynym aktorem, któremu udało się zdobyć Oscara dwa razy z rzędu. Po raz pierwszy w roku 1994 za "Filadelfię", rok później triumfował dzięki roli, która przyniosła mu dozgonną sławę i przez którą ludzie do dziś wołają na jego widok: "Biegnij, Forrest, biegnij!".

Piątą nominację otrzymał w 2000 roku za rolę w filmie "Cast Away: Poza światem". Wcześniej Hanks postanowił stanąć "po drugiej stronie" kamery: zadebiutował jako reżyser i scenarzysta filmem "Szaleństwa młodości".

W tym roku artysta otrzymał szóstą już nominację do Oscara. Przyniosła mu ją rola Freda Rogersa w komediodramacie "Cóż za piękny dzień" Marielle Heller.



O upodobaniach motoryzacyjnych gwiazdora jego fani dowiedzieli się z jednego z portali społecznościowych, na którym pokazał swoje zdjęcie z "małym fiatem" zrobione w Budapeszcie. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Polscy fani aktora z Bielska-Białej postanowili podarować mu oryginalnego "malucha", produkowanego kiedyś w tym mieście.

Aktor odebrał auto w Los Angeles, ale nie pojechał nim na galę Oscarów... W jednym z talk show przyznał, że największy problem, jaki ma z "maluchem", jest taki, że okna otwiera się ręcznie i trzeba się przy tym napracować kręcąc korbką.

W 1988 roku Hanks poślubił aktorkę Ritę Wilson. Spotkali się trzy lata wcześniej na planie filmu "Ochotnicy". Mają dwoje dzieci. Dla żony Hanks zmienił wyznanie z katolickiego na prawosławne. Wcześniej, w latach 1978-1987, Hanks był żonaty z aktorką Samanthą Dillingham. Z tego małżeństwa ma dwoje dzieci, a syn Samanthy i Toma, Colin, również jest aktorem.

Hanks jest spokrewniony z 16. prezydentem USA Abrahamem Lincolnem. Wspólnym przodkiem Lincolna i aktora był John Hanks, urodzony w 1687 roku, który był pradziadkiem matki Abrahama Lincolna - Nancy Hanks.

Aktor od około 2013 roku boryka się z ciężkim przypadkiem cukrzycy. W 2016 roku choroba nasiliła się, powodując bóle i pogorszenie jego stanu zdrowia