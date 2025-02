Tom Cruise zmierza do Cannes? Kogo jeszcze możemy zobaczyć na festiwalu?

"Mission: Impossible — The Final Reckoning", ósma odsłona przygód agenta IMF Ethana Hunta, w którego ponownie wcielił się Tom Cruise, wejdzie do kin na całym świecie 21 maja 2025 roku. Pojawiły się plotki, że superprodukcja mogłaby zadebiutować w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To nie jedyny wyczekiwany film, który mógłby znaleźć się w programie wydarzenia.

Zdjęcie Tom Cruise w filmie "Top Gun Maverick" / UIP / materiały prasowe