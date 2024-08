Występ Toma Cruise’a nie był dla wielu zaskoczeniem, ponieważ plotkowano od tym już od tygodnia. Jego występ był zapowiedzią Igrzysk, które odbędą się za 4 lata w Los Angeles. Jak wyglądał występ sławnego aktora?

Tom Cruise jako ikona kina

Tom Cruise znany jest nie tylko z kultowych ról w filmach takich jak "Mission Impossible" czy "Na skraju jutra", ale zdobył również uznanie dzięki zaangażowaniu w swoją pracę. 62-letni aktor zazwyczaj odgrywa wszelkie kaskaderskie wyczyny samodzielnie, bez pomocy dublera, często narażając się przez to na poważne urazy.



Jednak to go nie powstrzymuje, a aktor wyrobił sobie międzynarodową renomę. Dla fanów jest to okazja, by zobaczyć Toma Cruise’a w niecodziennych okolicznościach i zdecydowanie do takich należy występ na ceremonii zakończenia Igrzysk Olimpijskich 2024. Aktor zjechał na linie z dachu stadionu, następnie odebrał flagę olimpijską z rąk burmistrzyni Los Angeles, a potem odjechał w stronę Kalifornii... na motocyklu!

Widzowie mogli zobaczyć przygotowane nagranie, na którym widać jak Cruise wyskakuje z samolotu i na słynnym Wzgórzu Hollywood pojawia się słynny symbol igrzysk. Flaga następnie powędrowała na Long Beach, gdzie na plaży czekali muzycy z Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish i Snoop Dogg, który bardzo aktywnie brał udział w kibicowaniu na tegorocznych igrzyskach.