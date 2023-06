"Mission: Impossible 7": Kaskaderski popis Toma Cruise'a

Wszystkie te przygotowania niezbędne były do najbardziej niebezpiecznego popisu kaskaderskiego, jaki do filmu "Mission: Impossible 7" wykonał Tom Cruise. Był to skok na motocyklu z potężnego norweskiego klifu. Grany przez Cruise’a agent Ethan Hunt spada później w otchłań, a na koniec okazuje się, że ma spadochron.

"Moje serce wali jak szalone na samą myśl o popisie kaskaderskim, jakiego dokonał Cruise w siódmej części 'Mission: Impossible'. 13 tysięcy skoków na motocyklu, roczny trening BASE jumpingu (skoki ze spadochronem z wieżowców, mostów itp.), wiele skoków na spadochronie" - wyliczał na Twitterze Beatrice Verhoeven z "The Wrap".

"To bez wątpienia najbardziej niebezpieczna rzecz, jakiej kiedykolwiek próbowałem. Pracowaliśmy nad tym latami. Od dziecka chciałem coś takiego zrobić" - wyznał aktor.

“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One": Kiedy premiera?

Zdjęcia do filmu "Mission: Impossible 7" były przerywane kilkukrotnie. Najpierw z powodu zamknięcia planów na całym świecie za sprawą wybuchu pandemii COVID-19. Potem po wykryciu kilku zarażeń koronawirusem wśród członków ekipy przebywającej we Włoszech. Zdjęcia do filmu powstawały nie tylko tam, ale również w Norwegii i Londynie.



Gwiazdor serii, Tom Cruise, pomógł w opracowaniu procedur bezpieczeństwa umożliwiających dalsze tworzenie filmu. Reagował za każdym razem, gdy był świadkiem naruszania tych przepisów. Jedna z takich reakcji, która wyciekła z planu, stała się hitem internetu.

“Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" trafi do kin 14 lipca 2023. Premiera kolejnej części cyklu - “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two" zaplanowana jest na 28 czerwca 2024.

W filmie zobaczymy znanych z poprzednich części aktorów: Vinga Rhamesa, Henry'ego Czerny'ego, Simona Pegga, Rebeccę Ferguson, Vanessę Kirby i Fredericka Schmidta. Na ekranie zobaczymy też nowe twarze: Hayley Atwell, Poma Klementieffa, Shea Wighama, Esai Moralesa, Roba Delaneya, Charlesa Parnella, Indirę Varmę, Marka Gatissa i Cary'ego Elwesa.