Tom Cruise uczy się pilotować wojskowy samolot z okresu II wojny światowej

We wrześniu zakończyły się zdjęcia do „Mission: Impossible 7”. Nie oznacza to jednak, że Tom Cruise udał się na długi urlop. Już bowiem przygotowuje się do kolejnej części przygód Ethana Hunta. By samodzielnie zagrać w jednej z kaskaderskich scen, Tom Cruise przechodzi kurs pilotażu wojskowym samolotem z okresu II wojny światowej.

Tom Cruise na planie "Mission: Impossible 7" /Ernesto Ruscio /Getty Images