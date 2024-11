Tom Cruise na kolejnej misji niemożliwej. Mamy zwiastun ósmej części "Mission: Impossible"

"The Final Reckoning" będzie bezpośrednią kontynuacją "Mission: Impossible — Dead Reckoning" z 2023 roku. Film miał pierwotnie wejść do kin w 2022 roku. Data premiery była jednak kilkukrotnie przekładana — między innymi z powodu wstrzymania produkcji w 2020 roku oraz strajków scenarzystów i aktorów w 2023 roku.

Cruise opublikował także plakat produkcji z podpisem "Wszystkie wybory prowadziły do tego".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mission: Impossible - The Final Reckoning" [trailer] materiały prasowe

"The Final Reckoning" skupi się na dalszych poszukiwaniach sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Na drodze Ethana Hunta (Tom Cruise) znowu stanie Gabriel (Esai Morales), przeciwnik z przeszłości, który dał mu się we znaki także w poprzedniej odsłonie cyklu.

Reklama

"Mission: Impossible - The Final Reckoning". Kogo zobaczymy na ekranie

W filmie powrócą także Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Henry Czerny, Shea Whigham i Angela Bassett.

Za kamerą stanął ponownie Christopher McQuarrie, który reżyserował każdą odsłonę serii od piątej części z 2015 roku. Scenariusz napisał wspólnie z Erikiem Jendresenem. Zaznaczył także, że nie będzie to zakończenie cyklu. Cruise zdradził z kolei, że podobnie jak w przypadku Harrisona Forda i Indiany Jonesa, chciałby kręcić "Mission: Impossible" do czasu swoich 80. urodzin.