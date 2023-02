Tom Cruise kręci w Bari zdjęcia do kolejnego "Mission Impossible"

Tom Cruise przyleciał do Bari na południu Włoch , by - jak podają lokalne media - nakręcić sceny do ósmej części superprodukcji "Mission Impossible". W malowniczym mieście w Apulii zapanowała "Cruisemania", bo wszyscy chcą zobaczyć gwiazdora Hollywood w akcji.