Tom Cruise i Shakira: Co z romansem? Są nowe informacje

Odkąd w niedzielę Shakira i Tom Cruise zostali zauważeni podczas zawodów Grand Prix Formuły 1 w Miami, gdzie ochoczo pozowali razem do zdjęć, media spekulują o tym, że łączy ich romans i oceniają szanse na to, że przerodzi się to w trwały związek. Plotki te podsycił niedawno znajomy aktora, który stwierdził, że "Tom jest żywo zainteresowany" rozwijaniem tej znajomości. Podobnego zainteresowania nie przejawia jednak autorka hitu "Waka Waka".

Shakira i Tom Cruise na wyścigu Formuły 1 w Miami /Dan Istitene /Getty Images