Tofifest 2024: "Dracula" i sekcja "Niepokorne" w Toruniu

Tofifest 2024: Wieczna miłość i "Dracula" Coppoli

Kiedy w głowie irlandzkiego pisarza Brama Stokera zakiełkował pomysł na "Draculę", nikt nie podejrzewał, że stworzy on jednego z najbardziej kultowych bohaterów kultury masowej. Fascynacja tytułowym hrabim Vladem Draculą zawładnęła twórcami, nie tylko kina, na wiele lat.

W tym roku o wampirach będzie głośno także w Toruniu. Organizatorzy ogłosili właśnie, że "wybitna kreacja Gary'ego Oldmana i wizja ogarniętego wiecznym uczuciem niespełnionej miłości Draculi, którą podarował nam Francis Ford Coppola , stanowią motyw przewodni 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest".

Po postać Draculi sięgnęli m.in. Friedrich Wilhelm Murnau, Tod Browning oraz Werner Herzog. Jednak film "Dracula" z 1992 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli, z wybitną rolą Gary'ego Oldmana i muzyką skomponowaną przez Wojciecha Kilara, najbardziej zapisał się w pamięci kinomanów.



"Dzieło Coppoli jest dowodem na to, że o miłości można opowiadać na rozmaite sposoby, nie tylko komediowe i obyczajowe, ale także baśniowe i dramatyczne. (...) Dlatego tegoroczny Tofifest opowie o Everlasting Love - miłości wiecznej i ponadczasowej - w sposób przewrotny. Przez filmowe okulary Gary'ego Oldmana widzowie będą mogli podziwiać świat pełen mitycznych stworzeń i gorących uczuć. (...) Dzieło Coppoli pokażemy oczywiście na dużym ekranie podczas festiwalu" - mówi Katarzyna Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest.

"Niepokorne": Niezwykłe ludzkie historie ze wszystkich stron świata

W ramach sekcji "Niepokorne", flagowej części Tofifestu, pokazane zostaną niezwykłe ludzkie historie z różnych stron świata. Głos zabiorą bohaterowie, którzy imponują swoją odwagą, charakterem oraz podejmowanymi na co dzień wyzwaniami. Kuratorem pasma jest dziennikarz, krytyk filmowy Artur Zaborski.

"W tym roku w sekcji przyjrzymy się losom znanej z 'Sukcesji' Hiam Abbas, zapomnianej historii Libanu czy kryzysowi na granicy Polski i Białorusi. Wszystko to w nieoczywisty i bezkompromisowy sposób" - zapowiada kurator sekcji.



Co widzowie zobaczą w tej sekcji? Dzięki "Bye Bye Tiberias" widzowie poznają losy Hiam Abbas, gwiazdy "Sukcesji", która dla spełnienia marzeń porzuciła rodzinę w Palestynie. Myriam El Hajj w "Diaries From Lebanon" naświetla przemilczaną historię Libanu, ryzykując, że jej film nigdy nie zostanie pokazany w jej ojczyźnie. W "The Mother of All Lies" Asmae El Moudir kieruje kamerę na swoją rodzinę i odkrywa, jak polityka kraju pozbawiała możliwości spełniania się kolejnych członków jej familii. W "Teaches of Peaches" pokazana zostanie trasa koncertowa tytułowej piosenkarki, która od dawna żyje na własnych zasadach. Dokument "Las" Lidii Dudy śledzi losy polskiej rodziny, którą dopadł kryzys na granicy z Białorusią - zapowiadają organizatorzy Tofifest.



22. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się w dniach 25-30 czerwca. Projekcje festiwalowe zaplanowano w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki, Cinema City oraz kinie plenerowym.