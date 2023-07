"To właśnie Boże Narodzenie": Nowy film twórcy "To właśnie miłość"

Richard Curtis ("Cztery wesela i pogrzeb", "Notting Hill", "To właśnie miłość" / "Love Actually"), przygotowuje się do realizacji "Christmas Actually", co można przetłumaczyć jako "To właśnie Boże Narodzenie". Czy będzie to kontynuacja "Love Actually"?

Jak informuje "BBC News", "Christmas Actually" Richarda Curtisa będzie... spektaklem, który wesprze brytyjską organizację charytatywną Comic Relief. Została ona założona w 1985 roku przez Curtisa i Lenny'ego Henry'ego, aby pomagać głodującym w Etiopii. Przez lata zdołała zebrać miliony funtów, a zaangażowali się w nią najsłynniejsi brytyjscy komicy.

Przygotowywane właśnie przedstawienie będzie można zobaczyć w Londynie w dniach od 7 do 11 grudnia.

"Mamy nadzieję, że będzie to prawdziwe pudełko z czekoladkami. A może nawet kalendarz adwentowy. Przedstawienie będzie głośne, pełne emocji, niespodzianek i dowcipów. Pojawi się w nim kilka głośnych nazwisk, które dodadzą mu błysku" - zapowiedział Curtis.



"Pamiętam, że nie zawsze lubiłem przedstawienia bożonarodzeniowe, na które chodziłem ze swoimi dziećmi. Pomyśleliśmy więc, że byłoby naprawdę fajnie stworzyć takie przedstawienie, które rzeczywiście byłoby fajne i przeznaczone dla całej rodziny. A gdy wymyśliliśmy, że przedstawienie mogłoby wesprzeć organizację Comic Relief, to już nie mogłem oprzeć się temu pomysłowi. Na pewno będzie sporo wspólnego śpiewania, a na ekranach, a nawet osobiście, pojawią się różni znani ludzie" - dodał twórca słynnych komedii.

"To właśnie miłość": Świąteczny hit wszech czasów

"To właśnie miłość" ("Love Actually") należy do najbardziej lubianych filmów świątecznych wszech czasów. Widzowie od lat z radością wracają do tej historii.

To jedna z najsłynniejszych produkcji świątecznych. Motywem przewodnim jest oczywiście miłość, ale w bardzo różnych przedstawieniach. Brytyjska komedia romantyczna w reżyserii Richarda Curtisa przedstawia 10 historii z życia kilkunastu osób rozgrywających się w okresie przedświątecznym.

Produkcja zgromadziła bardzo interesującą obsadę, w której znaleźli się m.in. Hugh Grant , Emma Thompson , Laura Linney , Bill Nighy , Liam Neeson , Alan Rickman , Keira Knightley , Colin Firth i i Chiwetel Ejiofor.