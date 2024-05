To oni ocenią filmy na prestiżowym polskim festiwalu. Głośne nazwiska

180 filmów czeka na publiczność 64. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wśród nich znalazło się 55 premier światowych, 11 międzynarodowych i 54 polskie. Najwięksi kinomaniacy i najżarliwsze kinofilki nie będą w stanie zobaczyć wszystkiego, na szczęście sporą część programu będzie można nadrobić w domowym zaciszu w ramach festiwalowego KFF VOD. Jurorzy nie będą mieli tego przywileju. Wszystkie konkursowe filmy muszą zobaczyć w trakcie pierwszej części festiwalu, a potem jeszcze przemyśleć i przedyskutować swoje wybory w trakcie finałowych obrad. Ich decyzje poznamy podczas uroczystej gali w Kinie Kijów, 1 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 300 tys złotych.

Reklama

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych

Przewodniczącym jury międzynarodowego konkursu filmów dokumentalnych został wielokrotnie nagradzany, nominowany do nagród Emmy i BAFTA reżyser filmów dokumentalnych, Nick Read (Wielka Brytania). Wyprodukował, nakręcił i wyreżyserował ponad 80 filmów. Laureat nagrody Foreign Press Association (dwukrotnie), Rory Peck Impact Award oraz Human Rights / Human Wrongs Award. Ostatni film, współreżyserowany przez niego dokument “Mam na imię Szczęście" otrzymał Złoty Róg dla najlepszego filmu dokumentalnego na 63. Krakowskim Festiwalu Filmowym.

W wyborze najlepszego dokumentu brytyjskiemu reżyserowi pomogą: Margje de Koning (Holandia) - reżyserka, producentka, wykładowczyni na Uniwersytecie w Amsterdamie, a od 2019 roku dyrektorka artystyczna festiwalu Movies that Matter. Dragan von Petrovic (Serbia) - wielokrotnie nagradzany montażysta i reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych. Eliza Kubarska (Polska) - nagradzana reżyserka, artystka i alpinistka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wajdy w Warszawie. Laureatka Grand Prix Międzynarodowego Aliansu Festiwali Filmów Górskich za wybitne osiągnięcia w twórczości filmowej. Monica Lazurean-Gorgan (Rumunia) - doświadczona producentka, dokumentalistka, członkini AMPAS/Oscar i EFA. Wyprodukowała m.in. “Acasa, mój dom" Radu Ciorniciuca, zdobywcy nagrody Sundance Cinematography Award i innych 40 międzynarodowych nagród oraz producentką filmu “Między rewolucjami" Vlada Petriego, zdobywcy nagrody FIPRESCI na Berlinale. Reżyserka filmów “A Mere Breath" (Best Doc @ Sarajevo 2016) i “Wood" (CPH:Dox, HotDocs itp.).

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

Wybór najlepszej krótkie animacji, dokumentu i fabuły podejmie zespół selekcyjny pod przewodnictwem niezależnej producentki i montażystki, Coriny Schwingruber-Ilić (Szwajcaria). Od 2010 roku pracuje jako niezależna reżyserka i montażystka. Współzałożycielka PRO SHORT (Szwajcarskiego Stowarzyszenia Filmów Krótkometrażowych) oraz członkini Szwajcarskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Toril Simonsen (Norwegia) - przez ponad 30 lat pracy w Norweskim Instytucie Filmowym zajmowała się promocją norweskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych. Współzałożycielka nordyckiego festiwalu filmów krótkometrażowych i dokumentalnych Nordisk Panorama, współdyrektorka pierwszego festiwalu w 1990 roku.

Pozostali członkowie jury oceniającego międzynarodowe produkcje krótkometrażowe: Heinz Hermans (Niemcy) - założyciel i dyrektor jednego z największych na świecie festiwali filmów krótkometrażowych interfilm Berlin. Dyrektor wielu festiwali filmowych, m.in. Pollicino (1992-1997) w Katanii na Sycylii, festiwalu filmów superkrótkich Going Underground w pociągach metra w Berlinie i Seulu (2001-2012), Short Visions w Ningbo w Chinach (2014). Pracuje jako profesor wizytujący na uniwersytecie SCAU w Kantonie. Tomek Popakul (Polska) - absolwent szkoły filmowej w Łodzi, specjalność animacja. Jest reżyserem wielokrotnie nagradzanych animacji takich jak “Zima", “Acid Rain" czy “Ziegenort" oraz kompozytorem muzyki kakofonicznej.

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Międzynarodowy konkurs dokumentów muzycznych DocFilmMusic

Osiem dokumentów muzycznych zobaczy i oceni Jury pod przewodnictwem słowackiego reżysera, Mateja Bobrika (Słowacja, Polska). Absolwent wydziału reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi oraz kursu dokumentalnego DOK PRO w Szkole Wajdy. Już debiutancki dokument “Odwiedziny" wyprodukowany przez Studio Munka przyniósł mu nagrodę Silver Eye na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Jihlavie. Obecnie reżyser mieszka w Warszawie, tworzy autorskie filmy oraz reżyseruje seriale dokumentalne m.in. dla Netflixa i Canal+.

Reżyserowi w obradach partnerować będą: Michał Fojcik (Polska) - sound designer, autor dźwięku do ponad 100 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Za pracę przy filmie “Pianoforte" otrzymał nagrodę Motion Picture Sound Editors Golden Reel za najlepszy montaż muzyki do filmu dokumentalnego. Prowadzi studio postprodukcji dźwięku Sound Mind. Ana Sofia Fonseca (Portugalia) - wielokrotnie nagradzana reżyserka o kabowerdeńskich korzeniach uwielbia opowiadać fascynujące i inspirujące ludzkie historie. Jej pełnometrażowy dokument “Cesária Évora" (2022) wszedł na ekrany kin m.in. we Francji i Holandii i był pokazywany na ponad 60 międzynarodowych festiwalach, w tym na 62. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Prowadzi firmę produkcyjną Carrossel Produções, w której pracuje nad kolejnymi projektami dokumentalnymi.

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Konkurs polski

Już po raz kolejny filmy z konkursu polskiego będą oceniane przez dwa osobne jury. Pierwsze z nich będzie musiało wyłonić najlepszy średnio- lub pełnometrażowy dokument, a drugi wybierze najlepsze krótkometrażowe produkcje - animowane, fabularne i dokumentalne.

Pełnometrażowe dokumenty oceniać będzie trio pod przewodnictwem operatora Piotra Śliskowskiego (Polska). Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi, w 2016 roku powrócił tam jako wykładowca. Prezes Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych, seriali i filmów fabularnych. Na Festiwalu Camerimage otrzymał wyróżnienie w Konkursie Filmów Polskich za film "Mistrz" (2005), był także kilkukrotnie nominowany do Złotej Żaby w konkursie głównym.

Wraz z operatorem polskie dokumenty oceniać będą: Joanna Ostrowska (Polska) - doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii, studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedrze Judaistyki UJ, Gender Studies UW, Zakładzie Hebraistyki UW i PWSFTviT w Łodzi. Wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka teatralna i autorka głośnych i nagradzanych książek o tematyce związanej z II wojną światową. Od 2019 roku programerka LGBT+ Film Festival w Warszawie. Marta Minorowicz (Polska) - absolwentka Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy i teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej debiutancki film fabularny "Iluzja" zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tiranie, a pełnometrażowy hybrydowy film dokumentalno-fabularny "Zud" był nominowany do nagrody Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale. Jej filmy dokumentalne "Kawałek lata" i "Decrescendo" zostały docenione na wielu festiwalach w Polsce i za granicą.

Z polskimi filmami krótkometrażowymi zmierzy się jury kierowane przez reżysera i scenarzystę Jacka Borcucha (Polska). Jego film "Wszystko, co kocham" był sensacją Festiwalu Filmowego w Sundance 2010, gdzie jako pierwszy w historii polski film został pokazany w konkursie głównym. Kolejne filmy "Nieulotne" i "Słodki koniec dnia" wracały z amerykańskiego festiwalu z nagrodami. Reżyserski debiut Borcucha "Kallafiorr" otworzył w polskiej kinematografii erę filmów niezależnych i jako pierwszy niezależny film trafił do szerokiej dystrybucji kinowej. Reżyser seriali "Mrok" (2006), "Bez tajemnic" (2011) i "Warszawianka" (2023).

W wyborze filmów, które otrzymają Złote Lajkoniki pomogą: Joanna Łapińska (Polska) - członkini Europejskiej Akademii Filmowej. Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, menadżerka kultury z wieloletnim doświadczeniem. Od 2002 do 2016 roku związana była z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty. Pomysłodawczyni i szefowa Studia Nowe Horyzonty oraz projektu Polish Days. Od września 2016 dyrektorka programowa Festiwalu Transatlantyk. W 2021- 2022 roku szefowa Gdynia Industry podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w 2023 roku otrzymała nominację na stanowisko Dyrektorki Artystycznej tego festiwalu. Jurorka licznych międzynarodowych festiwali filmowych. Julia Orlik (Polska) - absolwentka i wykładowczyni PWSFTviT w Łodzi. Mieszkanka Krupskiego Młyna, gdzie w rodzinnym garażu powstały jej wszystkie studenckie filmy. Oprócz animacji interesuje się również krwawymi efektami specjalnymi, charakteryzacją filmową oraz prowadzeniem warsztatów filmowych z dziećmi i młodzieżą. Jej etiuda "Jestem tutaj" znalazła się na shortliście GSA BAFTA Student Film Awards 2021 oraz zdobyła szereg niezwykle prestiżowych nagród na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Edukację zakończyła dyplomem "To nie będzie film festiwalowy", który na przekór tytułowi był prezentowany i wyróżniany na licznych festiwalach.

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Wszystkie konkursowe filmy

W Jury FIPRESCI zasiądą krytycy filmowi: Ziva Emersic (Słowenia), Hannes Wesselkaemper (Niemcy), Rafał Marszałek (Polska).

W skład Jury FICC wejdą przedstawiciele dyskusyjnych klubów filmowych: Paweł Herman (Polska), Holger Twele (Niemcy), Cristina Rius Sanclimens (Hiszpania)

Już po raz 20 festiwalowe filmy oceni też Jury studenckie. W jubileuszowym składzie znaleźli się: Zuzanna Adamowicz, Aleksandra Bester, Wiktoria Gornowicz, Artur Guzik, Jędrzej Kościński, Agnieszka Kozera-Kotowska, Roman Kraiński, Sandra Meyer, Kinga Modzelewska, Paula Olszańska, Mariia Pechenizka-Tkachova, Krzysztof Strumiński

Przypominamy, że jurorami i jurorkami jest też publiczność.