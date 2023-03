To ona pomaga choremu Bruce'owi Willisowi! "Jest dla nas darem"

Rok temu Bruce Willis został zmuszony do przejścia na emeryturę ze względu na postępujące zaburzenia poznawcze. Choć początkowo sądzono, iż przyczyną dolegliwości laureata Złotego Globu jest afazja, niespełna dwa tygodnie temu jego bliscy wyznali, że cierpi on na demencję czołowo-skroniową. Małżonka aktora Emma Heming Willis zdradziła teraz, że korzysta z porad światowej sławy specjalistki od demencji, by jak najlepiej poznać tę chorobę i zapewnić mężowi właściwą opiekę.