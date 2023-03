To on zagra kultowego bohatera. Jack Kesy nowym Hellboyem

Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", akcja realizowanego przez Millennium Media filmu "The Crooked Man" rozgrywać się będzie w latach 50. ubiegłego wieku w wiejskich terenach Appalachów. Hellboy w towarzystwie nieopierzonego agenta Biura Badań Paranormalnych i Obrony odkrywają tam małą społeczność nawiedzaną przez wiedźmy. Jej liderem jest tytułowy Crooked Man, którego z Hellboyem łączy kłopotliwa przeszłość. Scenariusz filmu powstał na podstawie komiksowej serii pod tym samym tytułem, która zadebiutowała w 2011 roku.

"The Crooked Man": Jack Kesy jako Hellboy

W filmie "The Crooked Man" postać Hellboya zagra Jack Kesy. "To dynamiczny aktor obdarzony umiejętnością wtapiania się w swoje role. Jego talent i postura są idealne do wcielenia się w postać młodszego Hellboya. Byłem pod jego wrażeniem, gdy razem pracowaliśmy nad filmem 'Kamdesh. Afgańskie piekło'" - uzasadnia wybór aktora Jonathan Yunger z Millennium Media.



Reklama

To właśnie to studio w 2018 roku przejęło prawa do ekranizacji komiksów o Hellboyu i już rok później zaprezentowało pierwszy film o nim. Produkcja z Davidem Harbourem w roli głównej okazała się jednak klapą. Mimo to nie zrezygnowano z dalszych ekranizacji komiksów, choć postawiono na opowieść rozgrywającą się w czasach wcześniejszych.