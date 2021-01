To on zagra B.B. Kinga

Kelvin Harrison Jr. wcieli się w postać legendarnego gitarzysty bluesowego B.B. Kinga w powstającym właśnie w Australii filmie biograficznym o Elvisie Presleyu. W głównych rolach w filmie reżyserowanym przez Baza Luhrmanna występują m.in. Austin Butler, Tom Hanks, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge i Dacre Montgomery.

Kelvin Harrison Jr. dostaje w ostatnim czasie coraz więcej interesujących ról /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

Osią fabuły niezatytułowanego jeszcze filmu o życiu Elvisa Presleya będzie jego długoletnia znajomość z nieugiętym menadżerem, "Pułkownikiem" Tomem Parkerem. W roli piosenkarza zobaczymy znanego z "Pewnego razu... w Hollywood" Austina Butlera, natomiast w rolę Parkera wcieli się Tom Hanks.

Kelvina Harrisona Jr., który właśnie dostał w tym filmie rolę B.B. Kinga, można było oglądać ostatnio w wyprodukowanym przez Netfliksa filmie "Proces Siódemki z Chicago". Wcielił się w nim w inną prawdziwą postać - aktywistę Freda Hamptona. Harrison wystąpił również w kilku innych głośnych produkcjach ostatnich lat. Były to m.in. filmy "Narodziny narodu", "To przychodzi po zmroku", "Mudbound", czy nowa wersja głośnego serialu "Korzenie".

Niewiadomych związanych z nową produkcją Baza Luhrmanna ("Moulin Rouge!") jest więcej niż tylko to, jaki będzie jej tytuł. Nie wiadomo między innymi, czy rola, jaką zagra Harrison Jr. będzie należała do tych epizodycznych, czy może będzie bardziej znacząca. Premierę filmu zaplanowano na 5 listopada 2021 roku, ale w związku z sytuacją pandemiczną, nie można wykluczyć, że nie zostanie on do tego czasu ukończony. Pracująca w Australii ekipa już wcześniej napotkała na problemy z powodu pandemii COVID-19. Zdjęcia przerywano z powodu wykrycia koronawirusa u Toma Hanksa.

Harrison Jr. nie będzie jedynym aktorem, który w najbliższym czasie wcieli się w postać B.B. Kinga. W październiku ubiegłego roku poinformowano o rozpoczęciu prac nad filmową biografią słynnego muzyka zatytułowaną ""The Thrill Is On". W roli Kinga wystąpi w niej znany z serialu "Prawo ulicy" Wendell Price.

B.B. King to legendarny wirtuoz gitary określany mianem Króla Bluesa i znany ze swoich występów na żywo. Do siedemdziesiątego roku życia dawał średnio dwieście koncertów rocznie. Zmarł w 2015 roku w wieku 89 lat.