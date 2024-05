To on wcieli się w kultowego stróża prawa. Kiedy premiera?

Hauser zagra kapitana Eda Hockena, przełożonego detektywa Franka Drebina. Postać debiutowała w serialu telewizyjnym "Brygada specjalna" z 1982 roku. Wtedy wcielił się w nią Alan North. W trylogii "Nagiej broni" policjanta zagrał George Kennedy, laureat Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Nieugiętego Luke'a".

Aktor dołączył do Liama Neesona, który otrzymał po Leslie'em Nielsenie rolę Franka Drebina, gamoniowatego stróża prawa. W obsadzie jest także Pamela Anderson, która wcieli się w ukochaną głównego bohatera.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Uprowadzona 2" [trailer]

Oryginalna trylogia "Nagiej broni" ukazała się w latach 1988-1994. Za pierwszą odsłoną cyklu stał Jim Abrahams oraz bracia Jerry i David Zucker. Wszystkie odsłony zarobiły łącznie ponad 477 milionów dolarów na całym świecie.

Reboot "Nagiej broni": Co wiemy o filmie?

Za kamerą stanie Akiva Schaffer, członek grupy The Lonely Island i twórca nagrodzonego Emmy filmu "Chip i Dale: Brygada RR". Scenariusz napisał wspólnie z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Zdjęcia mają się rozpocząć w maju 2024 roku i potrwać do czerwca. Film powstaje dla wytwórni Paramount i ma wejść do kin 18 lipca 2025 roku.