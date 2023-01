To on miał zagrać Terminatora? James Cameron w końcu ujawnił prawdę

Wiadomości

W wywiadzie udzielonym "The Independent" w 2019 roku Arnold Schwarzenegger zdradził, że to nie on był pierwszym kandydatem do roli Terminatora T-800. Jak wyznał, James Cameron pierwotnie chciał, by w tę postać wcielił się niesławny futbolista O.J. Simpson. Reżyser odniósł się do tych rewelacji i zapewnił, że nie ma w nich prawdy.

James Cameron na gali Złotych Globów 2023 /Rich Polk/NBCU Photo Bank /Getty Images